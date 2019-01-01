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Лучанка стала заступницею Міністра охорони здоров'я

Лучанка стала заступницею Міністра охорони здоров'я
Лучанку Младену Качурець призначили на посаду заступниці Міністра охорони здоров'я.

Про це йдеться у повідомленні, яке 11 вересня опублікували на сайті Кабміну, - пише Район.Луцьк.

«У Міністерство охорони здоров'я призначені: Семиволос Андрій Володимирович, перший заступник Міністра, Загрійчук Михайло Степанович, заступник Міністра, Качурець Младена Ігорівна, заступник Міністра», — вказано в інформації.

Також дівчина так відреагувала на цю новину в Facebook:

«Дякую вам за вашу підтримку і потужний заряд позитивної енергії! Це додає натхнення і відповідальності за успішну реалізацію наших з вами ідей. Ваша думка, ваша позиція і ваші експертні знання для мене важливі і саме ви є джерелом позитивних змін в охороні здоров'я! Зараз перед нами стоїть багато викликів і попереду, як завжди, чимало роботи, але хіба ми колись боялися труднощів? Подолаємо їх разом».

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Теги: лучанка, Младена Качурець
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