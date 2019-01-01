У луцькому соборі молитимуться за загиблих журналістів
Сьогодні, 15:29
У луцькому кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться заупокійна літія з нагоди річниці вбивства відомого українського громадського діяча та опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе.
Захід розпочнеться о 8:30, 16 вересня, в понеділок, - інформує прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.
Під час богослужіння, яке проведуть на прохання обласної організації Національної спілки журналістів України, також молитимуться за всіх спочилих волинян-журналістів.
Волинська єпархія запрошує охочих взяти участь у цій відправі.
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Захід розпочнеться о 8:30, 16 вересня, в понеділок, - інформує прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.
Під час богослужіння, яке проведуть на прохання обласної організації Національної спілки журналістів України, також молитимуться за всіх спочилих волинян-журналістів.
Волинська єпархія запрошує охочих взяти участь у цій відправі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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