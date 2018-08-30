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Ранкове місто: дивовижні світлини Луцького замку. ФОТО

Ранкове місто: дивовижні світлини Луцького замку. ФОТО
Луцький фотограф Віктор Чухрай поділився неймовірними знімками ранкового замку Любарта.

Фото він опублікував на сторінці у Facebook.

"ЗустрІчаєм Добрий ранок якось так...", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 14-15 вересня у стінах Луцького замку відбувається 10-й фестиваль вуличної їжі «Lutsk Food Fest».

Ранкове місто: дивовижні світлини Луцького замку. ФОТО
Ранкове місто: дивовижні світлини Луцького замку. ФОТО
Ранкове місто: дивовижні світлини Луцького замку. ФОТО
Ранкове місто: дивовижні світлини Луцького замку. ФОТО



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Теги: Луцький замок, фото, ранок, фотограф
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