Ранкове місто: дивовижні світлини Луцького замку. ФОТО
Сьогодні, 09:32
Луцький фотограф Віктор Чухрай поділився неймовірними знімками ранкового замку Любарта.
Фото він опублікував на сторінці у Facebook.
"ЗустрІчаєм Добрий ранок якось так...", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, 14-15 вересня у стінах Луцького замку відбувається 10-й фестиваль вуличної їжі «Lutsk Food Fest».
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Фото він опублікував на сторінці у Facebook.
"ЗустрІчаєм Добрий ранок якось так...", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, 14-15 вересня у стінах Луцького замку відбувається 10-й фестиваль вуличної їжі «Lutsk Food Fest».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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