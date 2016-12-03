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Волонтери з 19 країн світу відвідали луцьку дитячу поліклініку. ФОТО

Волонтери з 19 країн світу відвідали луцьку дитячу поліклініку. ФОТО
До Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання приїхали волонтери Благодійного фонду «Дитяча місія України».

Зустріч із члени делегації із 19 країн Європи, Азії та Африки, відбулася в Луцьку, 14 вересня, у актовому залі поліклінічного корпусу лікарні, - інформує 12 канал.

Так, вже понад 20 років фонд регулярно допомагає цьому медичному закладу. Допомога лише за 2013-2018 роки і 6 місяців 2019 сягнула майже 5 мільйонів 339 тисяч гривень. Починаючи від 2013 року благодійники для цього закладу придбали сучасне обладнання, інструментарій та апаратуру, профінансували навчання фахівців, а саме дитячих хірургів – по лазаротерапії патології шкіри, на базі стажування в м. Мальме, щомісячно виділяють кошти на покращення харчування у стаціонарі та закупівлю особливо необхідних медикаментів для лікування груп соціально незахищених хворих.

Крім цього, в кожному конкретному випадку, за потреби, фонд виділяє необхідні кошти, що особливо важливо для забезпечення якісної медичної допомоги маленьким волинянам із малозабезпечених сімей; окремо фінансують придбання дороговартісних препаратів.

А ще до кожного свята чи державного, чи релігійного, голова фонду Людмила Лонюк вишуковує можливості, щоб навідатися з подарунками до маленьких пацієнтів лікарні та санаторію «Дачний».

Цьогоріч благодійники приїхали, аби оглянути медичний заклад та детальніше дізнатись про те, чого саме він потребує. Оглядини розпочали з відділення, де лікують найменших пацієнтів.

Генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання Сергій Ляшенко коментує.

«Є такі випадки, коли дітки потребують першу добу колосальні суми – це і 12, і 15, і 20 тисяч гривень, і в цьому місія нам уже допомагає», - каже гендиректор.

Волонтери багато розпитували про особливості медицини в Україні. Визнають: попри очевидну нестачу грошей, заклад має великі потужності.

Президент Скандинавської дитячої місії Бо Валленберг поділився своїми враженнями.

«Це не фантастична лікарня, але тут фантастичні працівники: лікарі, медсестри. Вони одні з найкращих у Європі», - розповів Бо Валленберг.

Меценати планують і далі допомагати фінансово. Зокрема, директор лікарні Сергій Ляшенко попросив придбати мобільний рентген-апарат із флеш-панеллю, який суттєво полегшить роботу лікарям.

ФОТО Поліни Березюк

Волонтери з 19 країн світу відвідали луцьку дитячу поліклініку. ФОТО
Волонтери з 19 країн світу відвідали луцьку дитячу поліклініку. ФОТО
Волонтери з 19 країн світу відвідали луцьку дитячу поліклініку. ФОТО
Волонтери з 19 країн світу відвідали луцьку дитячу поліклініку. ФОТО
Волонтери з 19 країн світу відвідали луцьку дитячу поліклініку. ФОТО
Волонтери з 19 країн світу відвідали луцьку дитячу поліклініку. ФОТО
Волонтери з 19 країн світу відвідали луцьку дитячу поліклініку. ФОТО
Волонтери з 19 країн світу відвідали луцьку дитячу поліклініку. ФОТО

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Теги: дитяча поліклініка, волонтери з 19 країн, інспекція
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