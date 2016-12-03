Волонтери з 19 країн світу відвідали луцьку дитячу поліклініку. ФОТО
Сьогодні, 15:50
До Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання приїхали волонтери Благодійного фонду «Дитяча місія України».
Зустріч із члени делегації із 19 країн Європи, Азії та Африки, відбулася в Луцьку, 14 вересня, у актовому залі поліклінічного корпусу лікарні, - інформує 12 канал.
Так, вже понад 20 років фонд регулярно допомагає цьому медичному закладу. Допомога лише за 2013-2018 роки і 6 місяців 2019 сягнула майже 5 мільйонів 339 тисяч гривень. Починаючи від 2013 року благодійники для цього закладу придбали сучасне обладнання, інструментарій та апаратуру, профінансували навчання фахівців, а саме дитячих хірургів – по лазаротерапії патології шкіри, на базі стажування в м. Мальме, щомісячно виділяють кошти на покращення харчування у стаціонарі та закупівлю особливо необхідних медикаментів для лікування груп соціально незахищених хворих.
Крім цього, в кожному конкретному випадку, за потреби, фонд виділяє необхідні кошти, що особливо важливо для забезпечення якісної медичної допомоги маленьким волинянам із малозабезпечених сімей; окремо фінансують придбання дороговартісних препаратів.
А ще до кожного свята чи державного, чи релігійного, голова фонду Людмила Лонюк вишуковує можливості, щоб навідатися з подарунками до маленьких пацієнтів лікарні та санаторію «Дачний».
Цьогоріч благодійники приїхали, аби оглянути медичний заклад та детальніше дізнатись про те, чого саме він потребує. Оглядини розпочали з відділення, де лікують найменших пацієнтів.
Генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання Сергій Ляшенко коментує.
«Є такі випадки, коли дітки потребують першу добу колосальні суми – це і 12, і 15, і 20 тисяч гривень, і в цьому місія нам уже допомагає», - каже гендиректор.
Волонтери багато розпитували про особливості медицини в Україні. Визнають: попри очевидну нестачу грошей, заклад має великі потужності.
Президент Скандинавської дитячої місії Бо Валленберг поділився своїми враженнями.
«Це не фантастична лікарня, але тут фантастичні працівники: лікарі, медсестри. Вони одні з найкращих у Європі», - розповів Бо Валленберг.
Меценати планують і далі допомагати фінансово. Зокрема, директор лікарні Сергій Ляшенко попросив придбати мобільний рентген-апарат із флеш-панеллю, який суттєво полегшить роботу лікарям.
ФОТО Поліни Березюк
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Зустріч із члени делегації із 19 країн Європи, Азії та Африки, відбулася в Луцьку, 14 вересня, у актовому залі поліклінічного корпусу лікарні, - інформує 12 канал.
Так, вже понад 20 років фонд регулярно допомагає цьому медичному закладу. Допомога лише за 2013-2018 роки і 6 місяців 2019 сягнула майже 5 мільйонів 339 тисяч гривень. Починаючи від 2013 року благодійники для цього закладу придбали сучасне обладнання, інструментарій та апаратуру, профінансували навчання фахівців, а саме дитячих хірургів – по лазаротерапії патології шкіри, на базі стажування в м. Мальме, щомісячно виділяють кошти на покращення харчування у стаціонарі та закупівлю особливо необхідних медикаментів для лікування груп соціально незахищених хворих.
Крім цього, в кожному конкретному випадку, за потреби, фонд виділяє необхідні кошти, що особливо важливо для забезпечення якісної медичної допомоги маленьким волинянам із малозабезпечених сімей; окремо фінансують придбання дороговартісних препаратів.
А ще до кожного свята чи державного, чи релігійного, голова фонду Людмила Лонюк вишуковує можливості, щоб навідатися з подарунками до маленьких пацієнтів лікарні та санаторію «Дачний».
Цьогоріч благодійники приїхали, аби оглянути медичний заклад та детальніше дізнатись про те, чого саме він потребує. Оглядини розпочали з відділення, де лікують найменших пацієнтів.
Генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання Сергій Ляшенко коментує.
«Є такі випадки, коли дітки потребують першу добу колосальні суми – це і 12, і 15, і 20 тисяч гривень, і в цьому місія нам уже допомагає», - каже гендиректор.
Волонтери багато розпитували про особливості медицини в Україні. Визнають: попри очевидну нестачу грошей, заклад має великі потужності.
Президент Скандинавської дитячої місії Бо Валленберг поділився своїми враженнями.
«Це не фантастична лікарня, але тут фантастичні працівники: лікарі, медсестри. Вони одні з найкращих у Європі», - розповів Бо Валленберг.
Меценати планують і далі допомагати фінансово. Зокрема, директор лікарні Сергій Ляшенко попросив придбати мобільний рентген-апарат із флеш-панеллю, який суттєво полегшить роботу лікарям.
ФОТО Поліни Березюк
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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