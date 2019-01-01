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У селищі на Волині два дні не буде газу

У селищі на Волині два дні не буде газу
В селищі Любешів у зв'язку з плановою перевіркою вимкнуть газ на два дні.

Газопостачання припинять 18 вересня о 9-й годині, - інформує Район. Любешів.

Так, згідно з погодженим планом-графіком виведення ГРС Ковельського ПМ Рівненського ЛВУМГ з експлуатації для проведення ремонтно-профілактичних робіт з обов’язковою зупинкою ГРС у 2019 році для проведення ремонтно-профілактичних робіт (ревізія запірної та регулюючої арматури, в т.ч. на байпасній лінії ГРС, а також вхідних та вихідних ізолюючих фланців), Рівненське ЛВУМГ повідомляє про зупинення газопостачання.

Відновлення газопостачання відбудеться 19 вересня о 17-й годині.

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Теги: вимкнення газу, планові перевірки, Волинь
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