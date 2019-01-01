Учні аварійної школи на Волині нарешті сіли за парти. ФОТО





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16 вересня в аварійній школі розпочалося навчання. Зауважили, що батьки пустили дітей у школу лише тому, що повірили на слово Президенту України Володимиру Зеленському, який пообіцяв розібратись із ситуацією.



Спеціальна комісія визнала стару школу аварійною, і перебувати у ній дітям, ще й у три зміни, небезпечно. Цікаво, що проект на будівництво готовий.



А вчителі з підготовленими планами й конспектами уроків два тижні сиділи рядочком на лавці за зачиненою школою. Третій рік першовересень у них такий, розповідають. Молодші школярі взагалі не знають свята Дня знань, таким запам'ятається він і випускникам. Але педагоги теж мають дітей і вболівають за спільну проблему – треба будувати нову школу!



Вже ніби й мали починати будівництво, але гроші з Держфонду не надходять. Кажуть, Президент вивчає, чи немає корупційної складової. Тому батьки вирушили просто до Києва, бо місцева влада їм не сприяє. Лише патрульні складають акт на батьків, які не пускають дітей вчитися. Протягом минулого року щотижня хтось із батьків їхав нагадувати обласним чиновникам про своїх дітей, що вчаться у три зміни.



Президент Зеленський вийшов до них, вислухав, сказав, що розбереться і школа почне будуватися.



Розмовляли і з новою міністеркою освіти Ганною Новосад, яка обіцяла стежити за ситуацією. Батьки зі свого боку пообіцяли з пустити дітей до школи. Але запевняють: якщо за два тижні не побачать початок будівництва, будуть знову протестувати.



Їдальня тут була у критичному стані, на старій плиті не можна було ніяк зготувати обіду на стількох школярів. Окрім цього, батьки створили власний фонд: за кожну дитину здавали по тисячі гривень, складалися і вчителі, назбирали понад 600 тисяч, щоб вкласти свою лепту в будівництво, аби їм не дорікали, що отримують «дитячі», і що проект школи надто дороговартісний.



«І діти, і батьки надіються на Президента, що дасть вказівку будувати. А вчителі згідні відпрацьовувати пропущене по суботах. Аби вже нарешті в їхньому багатодітному селі була велика школа, у якій і думатиметься вільно, і не буде страху, що шматок стелі впаде на голову», – пише видання.



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