Школі під Луцьком купили новий автобус. ФОТО
Сьогодні, 15:59
Школі села Боголюби придбали новий автобус.
Про це повідомили на сторінці «Вісті Заборольської громади» у Facebook.
Транспортний засіб придбали за кошти обласної субвенції в рамках всеукраїнської програми «Шкільний автобус» (1291 562 тис. грн..) та на умовах співфінансування з сільського бюджету (557 438 тис. грн.).
«Варто зазначити, що у школі про новий транспортний засіб мріяли вже давно», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на сторінці «Вісті Заборольської громади» у Facebook.
Транспортний засіб придбали за кошти обласної субвенції в рамках всеукраїнської програми «Шкільний автобус» (1291 562 тис. грн..) та на умовах співфінансування з сільського бюджету (557 438 тис. грн.).
«Варто зазначити, що у школі про новий транспортний засіб мріяли вже давно», – йдеться у повідомленні.
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