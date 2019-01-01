Школі під Луцьком купили новий автобус. ФОТО





Про це повідомили на сторінці «Вісті Заборольської громади» у Facebook.



Транспортний засіб придбали за кошти обласної субвенції в рамках всеукраїнської програми «Шкільний автобус» (1291 562 тис. грн..) та на умовах співфінансування з сільського бюджету (557 438 тис. грн.).



«Варто зазначити, що у школі про новий транспортний засіб мріяли вже давно», – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Школі села Боголюби придбали новий автобус.Про це повідомили на сторінці «Вісті Заборольської громади» у Facebook.Транспортний засіб придбали за кошти обласної субвенції в рамках всеукраїнської програми «Шкільний автобус» (1291 562 тис. грн..) та на умовах співфінансування з сільського бюджету (557 438 тис. грн.).«Варто зазначити, що у школі про новий транспортний засіб мріяли вже давно», – йдеться у повідомленні.

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