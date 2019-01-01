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Школі під Луцьком купили новий автобус. ФОТО

Школі під Луцьком купили новий автобус. ФОТО
Школі села Боголюби придбали новий автобус.

Про це повідомили на сторінці «Вісті Заборольської громади» у Facebook.

Транспортний засіб придбали за кошти обласної субвенції в рамках всеукраїнської програми «Шкільний автобус» (1291 562 тис. грн..) та на умовах співфінансування з сільського бюджету (557 438 тис. грн.).

«Варто зазначити, що у школі про новий транспортний засіб мріяли вже давно», – йдеться у повідомленні.

Школі під Луцьком купили новий автобус. ФОТО
Школі під Луцьком купили новий автобус. ФОТО
Школі під Луцьком купили новий автобус. ФОТО
Школі під Луцьком купили новий автобус. ФОТО

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Теги: автобус, Волинь, Боголюби
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