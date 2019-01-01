20 мішків сміття: учні луцької школи прибрали біля річки Стир. ФОТО





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За словами Наталії Присяжної, вчительки біології, діти і вчителі зібрали 20 мішків сміття.



Також вона додала, здебільшого - це пластикові пляшки, шприци, поліетиленові пакети.







Фото: Петро Юровчик





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні Луцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №12 прибрали територію поблизу річки Стир.Про це повідомляє UA.Волині на сторінці у Facebook.За словами, вчительки біології, діти і вчителі зібрали 20 мішків сміття.Також вона додала, здебільшого - це пластикові пляшки, шприци, поліетиленові пакети.

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