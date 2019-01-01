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20 мішків сміття: учні луцької школи прибрали біля річки Стир. ФОТО

20 мішків сміття: учні луцької школи прибрали біля річки Стир. ФОТО
Учні Луцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №12 прибрали територію поблизу річки Стир.

Про це повідомляє UA.Волині на сторінці у Facebook.

За словами Наталії Присяжної, вчительки біології, діти і вчителі зібрали 20 мішків сміття.

Також вона додала, здебільшого - це пластикові пляшки, шприци, поліетиленові пакети.

20 мішків сміття: учні луцької школи прибрали біля річки Стир. ФОТО
20 мішків сміття: учні луцької школи прибрали біля річки Стир. ФОТО
20 мішків сміття: учні луцької школи прибрали біля річки Стир. ФОТО
20 мішків сміття: учні луцької школи прибрали біля річки Стир. ФОТО


Фото: Петро Юровчик


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Теги: луцька школа, прибирання, сміття, річка Стир
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Коментарі 1
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Вогонь палили ще й горіло пластикове сміття??ай йай..Чому тоді людей штрафують за спалену купку хмизу на приватній території?
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