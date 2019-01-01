20 мішків сміття: учні луцької школи прибрали біля річки Стир. ФОТО
Сьогодні, 17:01
Учні Луцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №12 прибрали територію поблизу річки Стир.
Про це повідомляє UA.Волині на сторінці у Facebook.
За словами Наталії Присяжної, вчительки біології, діти і вчителі зібрали 20 мішків сміття.
Також вона додала, здебільшого - це пластикові пляшки, шприци, поліетиленові пакети.
Фото: Петро Юровчик
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Про це повідомляє UA.Волині на сторінці у Facebook.
За словами Наталії Присяжної, вчительки біології, діти і вчителі зібрали 20 мішків сміття.
Також вона додала, здебільшого - це пластикові пляшки, шприци, поліетиленові пакети.
Фото: Петро Юровчик
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Коментарі 1
Вогонь палили ще й горіло пластикове сміття??ай йай..Чому тоді людей штрафують за спалену купку хмизу на приватній території?
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