Зимовий час: коли переводити стрілки годинника
Сьогодні, 20:58
В останню неділю жовтня 2019 року, тобто вночі 27 числа, Україна перейде на зимовий час.
В неділю, 27 жовтня, о 4:00 необхідно перевести стрілки годинника на одну годину назад, - повідомляють Факти.ICTV.
Дата, коли переводять годинники на зимовий час в Україні, затверджена постановою Кабміну №509 від 13 травня 1996 року Про порядок обчислення часу на території України.
При цьому Євросоюз вирішив з 2019 року скасувати перехід на літній і зимовий час після опитування, у ході якого більше 80% респондентів підтримали скасування переведення годинників.
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В неділю, 27 жовтня, о 4:00 необхідно перевести стрілки годинника на одну годину назад, - повідомляють Факти.ICTV.
Дата, коли переводять годинники на зимовий час в Україні, затверджена постановою Кабміну №509 від 13 травня 1996 року Про порядок обчислення часу на території України.
При цьому Євросоюз вирішив з 2019 року скасувати перехід на літній і зимовий час після опитування, у ході якого більше 80% респондентів підтримали скасування переведення годинників.
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