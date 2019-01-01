вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська майстриня розповіла, як виготовляє унікальні ляльки-мотанки

Волинська майстриня розповіла, як виготовляє унікальні ляльки-мотанки
Оксана Мельник із Переспи Рожищенського району має цікаве хобі.

Захопилася дівчина виготовленням ляльки–мотанки у студентські роки. На третьому курсі факультету культурології в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, на курсі образотворчого мистецтва студентів ознайомлювали з виготовленням традиційних українських витинанок, писанок, а також ляльок–мотанок, - пише газета Волинь-нова.

Відома на Волині майстриня Галина Вахрамєєва зуміла запалити в Оксаниній душі вогник до техніки виготовлення цих давніх родинних оберегів, що пізніше переросло в справжнє хобі дівчини, бо згадала вона, як у дитинстві сама гралася ляльками з хустки.

Кожна виготовлена нею лялька має своє ім’я. Наприклад, першу нарекла Галиною, бо присвятила її найріднішій людині на світі — ​неньці Галині Данилівні.

Оксана каже, що мотанка — ​це не звичайна лялька, не іграшка, а справжній родинний оберіг. Здавна наші предки надавали їй символічного, сакрального змісту. Вона виконувала роль оберегу, була символом мудрості, берегинею, символом матері — ​продовжувачки роду та зв’язку з поколіннями. Тому так вимогливо підходить до вибору матеріалу для її виготовлення, оздоблення кожного елементу традиційного національного одягу.

"Справжньою скарбницею матеріалу для ляльок стала бабусина скриня. Колишнє домоткане полотно, натуральний ситець бабусиних блуз — ​усе пішло в роботу", — ​зізнається майстриня.

Кожен елемент мотанки, за словами Оксани Мельник, має певний сакральний зміст. От, наприклад, сухим запашним зерном пшениці, що символізує достаток та здоров’я, наша співрозмовниця наповнює мішечок–каркас своїх ляльок.

А головна «родзинка» її мотанок — ​це ручна вишивка сорочки, в яку одягнута лялька. Бо саме в кольоровій гамі закладено певний зміст побажання. Жовте забарвлення — ​це колір сонця, червоний — ​кохання, зелений — ​колір добробуту, синій — ​символ здоров’я.

"До виготовлення мотанок беруся лише в доброму настрої, зі світлими думками, адже лялька має виражати чистоту помислів та добро. Дарую свої вироби близьким людям як обереги в значущі для них життєві моменти. Кожна моя лялька унікальна, бо за колористикою барв іншої такої немає. Якщо виготовляю оберіг для закоханої пари на весілля, то переважають червоні й чорні барви, якщо на честь народження дитини — ​блакитний і зелений — ​кольори нашого життя. Я надаю великого значення виготовленню найдрібніших деталей ляльки (вишита сорочка, плахта, фартушок, головний убір), матеріалу, з якого вони зроблені (наприклад, полотняний мішечок–каркас можу наповнювати запашними сухими травами — ​лавандою, чебрецем, м’ятою, які теж наділені в українській обрядовості певною символікою). Для мене лялька–мотанка — ​це потужний родинний оберіг, тому, даруючи її, прагну, щоб вона несла лише позитив. А от забавкою для дітей, ігровою лялькою може слугувати кукурудзянка, основа якої виготовлена з качана кукурудзи, не має сакрального хреста на обличчі, тому й не несе символічного значення, або лялька, виготовлена зі звичайної жіночої хустки", — ​пояснює Ольга Мельник, наголошуючи, що вона не вважає себе великою майстринею.

Волинська майстриня розповіла, як виготовляє унікальні ляльки-мотанки
Волинська майстриня розповіла, як виготовляє унікальні ляльки-мотанки
Волинська майстриня розповіла, як виготовляє унікальні ляльки-мотанки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ляльки-мотанки, майстриня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія на Волині: автівка врізалась у автобус. ФОТО
Сьогодні, 17:22
Волинська майстриня розповіла, як виготовляє унікальні ляльки-мотанки
Сьогодні, 17:05
Відсутні пацієнти: на Волині хочуть закрити дві туберкульозні лікарні
Сьогодні, 16:37
Волиняни переказали шахраям кошти за неіснуючі транспортні засоби
Сьогодні, 16:23
Робота зі смертю: спеціаліст зі Львівщини приїхав на Волинь працювати судмедекспертом
Сьогодні, 16:10
Схожі новини
Волинська майстриня виготовляє ткані рушники для видатних людей України Волинська майстриня виготовляє ткані рушники для видатних людей України
29 серпень, 10:10
Автентичні домоткані шедеври: як волинська майстриня виготовляє популярні килимки Автентичні домоткані шедеври: як волинська майстриня виготовляє популярні килимки
20 серпень, 14:57
Вирощує фіалки і в’яже оригінальні сумки: як волинянка знайшла своє хобі Вирощує фіалки і в’яже оригінальні сумки: як волинянка знайшла своє хобі
11 липень, 11:31
Як волинянка заробляє гроші, виготовляючи ірландське мереживо Як волинянка заробляє гроші, виготовляючи ірландське мереживо
21 березень, 11:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аварія на Волині: автівка врізалась у автобус. ФОТО
Сьогодні, 17:22
 0
Волинська майстриня розповіла, як виготовляє унікальні ляльки-мотанки
Сьогодні, 17:05
 0
Відсутні пацієнти: на Волині хочуть закрити дві туберкульозні лікарні
Сьогодні, 16:37
 0
Волиняни переказали шахраям кошти за неіснуючі транспортні засоби
Сьогодні, 16:23
 0
Робота зі смертю: спеціаліст зі Львівщини приїхав на Волинь працювати судмедекспертом
Сьогодні, 16:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿