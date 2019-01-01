Повідомили, чи відмовлялись луцькі перевізники від впровадження електронного квитка
Сьогодні, 09:31
Розповіли, чи є в Луцьку перевізники, які відмовилися від впровадження автоматиматизованої системи оплати проїзду.
Про це йшлося у середу, 18 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов повідомив, що найближчим часом у транспорті міста запровадять електронний квиток. Планують повністю вивести готівкову систему оплати за проїзд. Так, пасажири зможуть розрахуватися спеціальною карткою, банківською карткою чи за допомогою мобільного телефону.
Член виконкому Ігор Алєксєєв поцікавився, чи є в Луцьку такі перевізники, що відмовилися переходити на е-квиток.
Натомість Володимир Степанов розповів, що відмов приймати участь у впровадженні АСОП не було.
«Є певні моменти, але відмов немає. На останній зустрічі з перевізниками врахували всі зауваження. На сьогодні є розуміння в цьому питанні», - відповів він.
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Про це йшлося у середу, 18 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов повідомив, що найближчим часом у транспорті міста запровадять електронний квиток. Планують повністю вивести готівкову систему оплати за проїзд. Так, пасажири зможуть розрахуватися спеціальною карткою, банківською карткою чи за допомогою мобільного телефону.
Член виконкому Ігор Алєксєєв поцікавився, чи є в Луцьку такі перевізники, що відмовилися переходити на е-квиток.
Натомість Володимир Степанов розповів, що відмов приймати участь у впровадженні АСОП не було.
«Є певні моменти, але відмов немає. На останній зустрічі з перевізниками врахували всі зауваження. На сьогодні є розуміння в цьому питанні», - відповів він.
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