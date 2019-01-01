Повідомили, чи відмовлялись луцькі перевізники від впровадження електронного квитка

Розповіли, чи є в Луцьку перевізники, які відмовилися від впровадження автоматиматизованої системи оплати проїзду.Про це йшлося у середу, 18 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління транспорту і зв’язкуповідомив, що найближчим часом у транспорті міста запровадять електронний квиток. Планують повністю вивести готівкову систему оплати за проїзд. Так, пасажири зможуть розрахуватися спеціальною карткою, банківською карткою чи за допомогою мобільного телефону.Член виконкомупоцікавився, чи є в Луцьку такі перевізники, що відмовилися переходити на е-квиток.Натомість Володимир Степанов розповів, що відмов приймати участь у впровадженні АСОП не було.«Є певні моменти, але відмов немає. На останній зустрічі з перевізниками врахували всі зауваження. На сьогодні є розуміння в цьому питанні», - відповів він.