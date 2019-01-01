У Луцькраді посперечалися через кіоски на газоні
Сьогодні, 10:21
Члени виконкому Луцькради посперечалися через встановлення МАФів на зеленій зоні.
Про це йшлося у середу, 18 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що підприємець хоче встановити два кіоски на вулиці Дубнівській.
Натомість член виконкому Ігор Алєксєєв обурився, що МАФи розміщені на газоні, де вклав бруківку задля їх встановлення.
«Не розумію, навіщо тоді всі домовленості, меморандуми, якщо щоразу одне й те ж. Чого я кожного виконкому гавкаю, як собака, і ви мені одягаєте один і той же шолом на голову», - сказав він.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт повідомив, що в цьому випадку проводили конкурс на розміщення кіосків і виграв його підприємець, який запропонував найкращу ціну.
Член виконкому Олександр Серватович відзначив, що це район приватної забудови і там немає ні магазинів, ні супермаркетів. Тому розміщення цього торгового об’єкта – виправдане.
У підсумку, члени виконкому підтримали встановлення двох нових кіосків на Дубнівській.
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Про це йшлося у середу, 18 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що підприємець хоче встановити два кіоски на вулиці Дубнівській.
Натомість член виконкому Ігор Алєксєєв обурився, що МАФи розміщені на газоні, де вклав бруківку задля їх встановлення.
«Не розумію, навіщо тоді всі домовленості, меморандуми, якщо щоразу одне й те ж. Чого я кожного виконкому гавкаю, як собака, і ви мені одягаєте один і той же шолом на голову», - сказав він.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт повідомив, що в цьому випадку проводили конкурс на розміщення кіосків і виграв його підприємець, який запропонував найкращу ціну.
Член виконкому Олександр Серватович відзначив, що це район приватної забудови і там немає ні магазинів, ні супермаркетів. Тому розміщення цього торгового об’єкта – виправдане.
У підсумку, члени виконкому підтримали встановлення двох нових кіосків на Дубнівській.
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