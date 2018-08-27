На околиці Ковеля знайшли тіло чоловіка з простреленою головою: шукають вбивць

Учора, 17 вересня, на околиці міста Ковель поліцейські виявили мертвим із вогнепальним пораненням голови 46-річного жителя одного із сіл району. Зараз тривають всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння особливо тяжкого злочину та притягнення їх до відповідальності.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Учора до поліції звернулася співмешканка потерпілого із заявою про те, що напередодні вранці її 46-річний чоловік пішов із дому та не повернувся. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські на околиці міста Ковель виявили тіло безвісти зниклого чоловіка із вогнепальним пораненням. З метою остаточного встановлення часу та причин смерті його направили на проведення судово-медичної експертизи.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.