На Рівненщині у кафе на хрестинах отруїлись люди
Сьогодні, 11:23
На Рівненщині 17 вересня зафіксували новий спалах гастроентероколіту.
Зазначають, що в 3 людей, які перебували на святкуванні хрестин в магазині-кафетерії «На Паненській» виявили кишкову інфекцію. Загалом у святкуванні взяло участь 20 людей, - пише видання ЧаРівне.
Заклад пройшов державну реєстрацію та за останні два роки спеціалістами Держпродспоживслужби не перевірявся. Захворілі із симптомами розладів шлунково-кишкового тракту госпіталізовані в інфекційне відділення лікарні.
Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області проводиться робота з локалізації та ліквідації.
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Зазначають, що в 3 людей, які перебували на святкуванні хрестин в магазині-кафетерії «На Паненській» виявили кишкову інфекцію. Загалом у святкуванні взяло участь 20 людей, - пише видання ЧаРівне.
Заклад пройшов державну реєстрацію та за останні два роки спеціалістами Держпродспоживслужби не перевірявся. Захворілі із симптомами розладів шлунково-кишкового тракту госпіталізовані в інфекційне відділення лікарні.
Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області проводиться робота з локалізації та ліквідації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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