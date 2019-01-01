На Рівненщині у кафе на хрестинах отруїлись люди





Зазначають, що в 3 людей, які перебували на святкуванні хрестин в магазині-кафетерії «На Паненській» виявили кишкову інфекцію. Загалом у святкуванні взяло участь 20 людей, - пише видання



Заклад пройшов державну реєстрацію та за останні два роки спеціалістами Держпродспоживслужби не перевірявся. Захворілі із симптомами розладів шлунково-кишкового тракту госпіталізовані в інфекційне відділення лікарні.



Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області проводиться робота з локалізації та ліквідації.

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