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На Рівненщині у кафе на хрестинах отруїлись люди

На Рівненщині у кафе на хрестинах отруїлись люди
На Рівненщині 17 вересня зафіксували новий спалах гастроентероколіту.

Зазначають, що в 3 людей, які перебували на святкуванні хрестин в магазині-кафетерії «На Паненській» виявили кишкову інфекцію. Загалом у святкуванні взяло участь 20 людей, - пише видання ЧаРівне.

Заклад пройшов державну реєстрацію та за останні два роки спеціалістами Держпродспоживслужби не перевірявся. Захворілі із симптомами розладів шлунково-кишкового тракту госпіталізовані в інфекційне відділення лікарні.

Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області проводиться робота з локалізації та ліквідації.

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Теги: отруєння, кафе, Дубно
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