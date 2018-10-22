Волинські патрульні нагадали, на яких дорогах використовують TruCam
Сьогодні, 13:23
У патрульній поліції Волинської області повідомили, де інспектори користуються приладами вимірювання швидкості TruCam.
Про це повідомили у пресслужбі поліції у Facebook.
«Нагадуємо, що швидкість у населених пунктах становить 50 км/годину.
Просто дотримуйтесь цього елементарного правила – і ви збережете час, кошти, а головне здоров’я і життя своє та інших», – повідомили у пресслужбі.
На порушників цієї норми від початку року оформили понад 7 тисяч постанов за перевищення швидкості.
Також проінформували, що від 19 вересня патрульні вимірюватимуть швидкість на всій трасі Н-22 (від Устилуга до посту Цумань).
Отож, де вимірюється швидкість на дорогах Волині:
М-07 Київ-Ковель-Ягодин (414-470 км),
М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече (80-137 км),
Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне (0-130 км).
Про ведення фото- та відеофіксації порушень свідчать відповідні дорожні знаки.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції у Facebook.
«Нагадуємо, що швидкість у населених пунктах становить 50 км/годину.
Просто дотримуйтесь цього елементарного правила – і ви збережете час, кошти, а головне здоров’я і життя своє та інших», – повідомили у пресслужбі.
На порушників цієї норми від початку року оформили понад 7 тисяч постанов за перевищення швидкості.
Також проінформували, що від 19 вересня патрульні вимірюватимуть швидкість на всій трасі Н-22 (від Устилуга до посту Цумань).
Отож, де вимірюється швидкість на дорогах Волині:
М-07 Київ-Ковель-Ягодин (414-470 км),
М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече (80-137 км),
Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне (0-130 км).
Про ведення фото- та відеофіксації порушень свідчать відповідні дорожні знаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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