Волинські патрульні нагадали, на яких дорогах використовують TruCam

У патрульній поліції Волинської області повідомили, де інспектори користуються приладами вимірювання швидкості TruCam.Про це повідомили у пресслужбі поліції у Facebook.«Нагадуємо, що швидкість у населених пунктах становить 50 км/годину.Просто дотримуйтесь цього елементарного правила – і ви збережете час, кошти, а головне здоров’я і життя своє та інших», – повідомили у пресслужбі.На порушників цієї норми від початку року оформили понад 7 тисяч постанов за перевищення швидкості.Також проінформували, що від 19 вересня патрульні вимірюватимуть швидкість на всій трасі Н-22 (від Устилуга до посту Цумань).Отож, де вимірюється швидкість на дорогах Волині:М-07 Київ-Ковель-Ягодин (414-470 км),М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече (80-137 км),Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне (0-130 км).Про ведення фото- та відеофіксації порушень свідчать відповідні дорожні знаки.