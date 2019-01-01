вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Кабмін затвердив безвіз з Колумбією

Кабмін затвердив безвіз з Колумбією
Кабінет міністрів України схвалив угоду між урядами України та Республіки Колумбія про взаємне скасування візових вимог. Про це пише Главком.

Угода передбачає, що громадяни обох країн зможуть в'їжджати і перебувати на території іншої держави без віз терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Також уряд уповноважив постійного представника України при ООН Володимира Єльченка підписати дану угоду.

Раніше Кабінет міністрів затвердив угоду з урядом Північної Македонії про умови взаємних безвізових поїздок громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Колумбія, Кабмін, безвіз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Луцькводоканал» хоче списати дві старі свердловини
Сьогодні, 04:18
Кабмін затвердив безвіз з Колумбією
Сьогодні, 03:42
У громаді під Луцьком запровадили шкільні служби порозуміння
Сьогодні, 02:39
У Луцьку хочуть збудувати загальноміський баскетбольний майданчик
Сьогодні, 01:36
«ДБР збирається співпрацювати з Росією у справі українських моряків», - адвокат Порошенка
Сьогодні, 00:30
Схожі новини
В Естонії пропонують скасувати безвіз для українців В Естонії пропонують скасувати безвіз для українців
12 вересень, 01:12
Світловідбивні жилети: чи забезпечили ними луцькі школи. ВІДЕО Світловідбивні жилети: чи забезпечили ними луцькі школи. ВІДЕО
05 вересень, 08:25
В Україні робитимуть фото на паспорт за міжнародним стандартом В Україні робитимуть фото на паспорт за міжнародним стандартом
27 серпень, 02:14
Українським військовим зараховуватимуть періоди служби до страхового стажу Українським військовим зараховуватимуть періоди служби до страхового стажу
24 серпень, 20:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Луцькводоканал» хоче списати дві старі свердловини
Сьогодні, 04:18
 0
Кабмін затвердив безвіз з Колумбією
Сьогодні, 03:42
 0
У громаді під Луцьком запровадили шкільні служби порозуміння
Сьогодні, 02:39
 0
У Луцьку хочуть збудувати загальноміський баскетбольний майданчик
Сьогодні, 01:36
 0
«ДБР збирається співпрацювати з Росією у справі українських моряків», - адвокат Порошенка
Сьогодні, 00:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿