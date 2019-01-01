Кабмін затвердив безвіз з Колумбією





Угода передбачає, що громадяни обох країн зможуть в'їжджати і перебувати на території іншої держави без віз терміном до 90 днів протягом 180 днів.



Також уряд уповноважив постійного представника України при ООН Володимира Єльченка підписати дану угоду.



Раніше Кабінет міністрів затвердив угоду з урядом Північної Македонії про умови взаємних безвізових поїздок громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України схвалив угоду між урядами України та Республіки Колумбія про взаємне скасування візових вимог. Про це пише Главком Угода передбачає, що громадяни обох країн зможуть в'їжджати і перебувати на території іншої держави без віз терміном до 90 днів протягом 180 днів.Також уряд уповноважив постійного представника України при ООН Володимира Єльченка підписати дану угоду.Раніше Кабінет міністрів затвердив угоду з урядом Північної Македонії про умови взаємних безвізових поїздок громадян.

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