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На волинській трасі почали працювати патрульні з TruCam

На волинській трасі почали працювати патрульні з TruCam
Волинські патрульні розпочали вимірювати швидкість руху на трасі H-22, від 0 до 130 кілометра (від Устилуга до посту в Цумані).

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.

Про фото- та відеофіксацію порушень правил дорожнього руху свідчать відповідні дорожні знаки.

Екіпаж може розміщуватись у будь-якому населеному пункті на цій дорозі та зупиняти водіїв за перевищення швидкості чи інші порушення. При цьому у службового автомобіля мають бути увімкнені проблискові маячки, а патрульні повинні назвати водієві причину зупинки.

19 вересня лише протягом кількох годин, у с. Струмівка, екіпаж патрульних притягнув до адмінвідповідальності десятки водіїв.

«76, 90 і навіть 112 кілометрів за годину – такою була швидкість керманичів, хоча мала становити всього лише 50 км/год у населеному пункті», - каже патрульний Василь Шимчук.

Реакція водіїв на вимірювання швидкості, зазвичай, позитивна, – кажуть патрульні. Більшість обгрунтовують порушення тим, що дорога хороша, тому й «летять». Однак інспектори вказують на пішохідні переходи, зупинки, будинки в населеному пункті, тож висока швидкість несе значну небезпеку і самим водіям, і іншим людям.

«При швидкості 50 кілометрів за годину набагато нижча ймовірність потрапити в дорожньо-транспортну пригоду, адже тоді можна і швидше зреагувати, пригальмувати, змінити маневр. У першу чергу, ми тут виконуємо превентивну функцію, застерігаємо від необдуманого перевищення швидкості, що може мати тяжкі наслідки», - зазначив патрульний Василь Сахан.

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Теги: патрульний, Волинь, TruCam
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Коментарі 2
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А ви спробуйте їхати по трасі в с.Струмівка 50км.год, це ж абсурд
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прошу мене поставити на трасі до рівного ,масове поповнення бюджету гарантую
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