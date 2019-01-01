На волинській трасі почали працювати патрульні з TruCam
Сьогодні, 15:24
Волинські патрульні розпочали вимірювати швидкість руху на трасі H-22, від 0 до 130 кілометра (від Устилуга до посту в Цумані).
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
Про фото- та відеофіксацію порушень правил дорожнього руху свідчать відповідні дорожні знаки.
Екіпаж може розміщуватись у будь-якому населеному пункті на цій дорозі та зупиняти водіїв за перевищення швидкості чи інші порушення. При цьому у службового автомобіля мають бути увімкнені проблискові маячки, а патрульні повинні назвати водієві причину зупинки.
19 вересня лише протягом кількох годин, у с. Струмівка, екіпаж патрульних притягнув до адмінвідповідальності десятки водіїв.
«76, 90 і навіть 112 кілометрів за годину – такою була швидкість керманичів, хоча мала становити всього лише 50 км/год у населеному пункті», - каже патрульний Василь Шимчук.
Реакція водіїв на вимірювання швидкості, зазвичай, позитивна, – кажуть патрульні. Більшість обгрунтовують порушення тим, що дорога хороша, тому й «летять». Однак інспектори вказують на пішохідні переходи, зупинки, будинки в населеному пункті, тож висока швидкість несе значну небезпеку і самим водіям, і іншим людям.
«При швидкості 50 кілометрів за годину набагато нижча ймовірність потрапити в дорожньо-транспортну пригоду, адже тоді можна і швидше зреагувати, пригальмувати, змінити маневр. У першу чергу, ми тут виконуємо превентивну функцію, застерігаємо від необдуманого перевищення швидкості, що може мати тяжкі наслідки», - зазначив патрульний Василь Сахан.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
Про фото- та відеофіксацію порушень правил дорожнього руху свідчать відповідні дорожні знаки.
Екіпаж може розміщуватись у будь-якому населеному пункті на цій дорозі та зупиняти водіїв за перевищення швидкості чи інші порушення. При цьому у службового автомобіля мають бути увімкнені проблискові маячки, а патрульні повинні назвати водієві причину зупинки.
19 вересня лише протягом кількох годин, у с. Струмівка, екіпаж патрульних притягнув до адмінвідповідальності десятки водіїв.
«76, 90 і навіть 112 кілометрів за годину – такою була швидкість керманичів, хоча мала становити всього лише 50 км/год у населеному пункті», - каже патрульний Василь Шимчук.
Реакція водіїв на вимірювання швидкості, зазвичай, позитивна, – кажуть патрульні. Більшість обгрунтовують порушення тим, що дорога хороша, тому й «летять». Однак інспектори вказують на пішохідні переходи, зупинки, будинки в населеному пункті, тож висока швидкість несе значну небезпеку і самим водіям, і іншим людям.
«При швидкості 50 кілометрів за годину набагато нижча ймовірність потрапити в дорожньо-транспортну пригоду, адже тоді можна і швидше зреагувати, пригальмувати, змінити маневр. У першу чергу, ми тут виконуємо превентивну функцію, застерігаємо від необдуманого перевищення швидкості, що може мати тяжкі наслідки», - зазначив патрульний Василь Сахан.
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Коментарі 2
А ви спробуйте їхати по трасі в с.Струмівка 50км.год, це ж абсурд
прошу мене поставити на трасі до рівного ,масове поповнення бюджету гарантую
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