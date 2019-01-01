На волинській трасі почали працювати патрульні з TruCam

Волинські патрульні розпочали вимірювати швидкість руху на трасі H-22, від 0 до 130 кілометра (від Устилуга до посту в Цумані).Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.Про фото- та відеофіксацію порушень правил дорожнього руху свідчать відповідні дорожні знаки.Екіпаж може розміщуватись у будь-якому населеному пункті на цій дорозі та зупиняти водіїв за перевищення швидкості чи інші порушення. При цьому у службового автомобіля мають бути увімкнені проблискові маячки, а патрульні повинні назвати водієві причину зупинки.19 вересня лише протягом кількох годин, у с. Струмівка, екіпаж патрульних притягнув до адмінвідповідальності десятки водіїв.«76, 90 і навіть 112 кілометрів за годину – такою була швидкість керманичів, хоча мала становити всього лише 50 км/год у населеному пункті», - каже патрульнийРеакція водіїв на вимірювання швидкості, зазвичай, позитивна, – кажуть патрульні. Більшість обгрунтовують порушення тим, що дорога хороша, тому й «летять». Однак інспектори вказують на пішохідні переходи, зупинки, будинки в населеному пункті, тож висока швидкість несе значну небезпеку і самим водіям, і іншим людям.«При швидкості 50 кілометрів за годину набагато нижча ймовірність потрапити в дорожньо-транспортну пригоду, адже тоді можна і швидше зреагувати, пригальмувати, змінити маневр. У першу чергу, ми тут виконуємо превентивну функцію, застерігаємо від необдуманого перевищення швидкості, що може мати тяжкі наслідки», - зазначив патрульний