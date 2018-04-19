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Будівництво школи у Стобихівці може розпочатись за два-три тижні, – Олександр Киричук

Будівництво школи у Стобихівці може розпочатись за два-три тижні, – Олександр Киричук
У Волинській ОДА обговорили можливі варіанти здешевлення проекту по будівництву школи у селі Стобихівка Камінь-Каширського району.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОДА.

Тимчасово виконуючий обов`язки голови обласної державної адміністрації Олександр Киричук зустрівся з ініціативною групою батьків, аби обговорити можливі варіанти здешевлення проекту по будівництву. До обговорення долучилися будівельники, проектанти, освітяни тощо.

«Сьогодні ми створюємо дорожню карту будівництва школи. Однозначно, ми маємо оптимізувати проект відповідно до спроможності бюджету. Є декілька варіантів як це зробити – ми повинні сьогодні це визначити, аби почати будівництво за два-три тижні», – зазначив посадовець.

За словами представника президентської вертикалі в області, на сьогодні ведуться перемовини з організацією, що виграла тендер на будівництво. Зокрема, йдеться про домовленість укласти договір субпідряду з волинською будівельною фірмою «Житлобуд-2», яка має чималий досвід зведення навчальних закладів в регіоні. Разом з тим, комунальне підприємство «Волиньпроект» корегуватиме наявний проект, аби досягти здешевлення вартості та оптимізації приміщень.

Після обговорень з батьками та фахівцями Олександр Киричук озвучив найоптимальнішу пропозицію, на яку пристали й батьки, й будівельники, й освітяни:

«Школу будемо будувати одноповерхову, замість двоповерхової, адже облаштування ліфтів є обов`язковим та дороговартісним (близько 20 мільйонів гривень) елементом. Окрім того, розраховуємо на те, що школа буде дев`ятирічною, а не І-ІІІ ступенів. Також, так як батьки категорично відмовилися від навчання у дві зміни, збільшуємо наповнюваність класів – до 30-35 учнів. Це основні зміни», – резюмував Олександр Киричук.

Отож, вже до кінця цього тижня освітяни дадуть свої пропозиції проектній організації. А після корегування проекту, яке триватиме два-три тижні, почнеться будівництво.

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Теги: Волинська ОДА, Стобихівка, школа
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