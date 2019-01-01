Любешівський коледж, в якому обвалилася стіна, відремонтують майже за 20 мільйонів





Так, у вівторок, 17 вересня, закінчилися повторні тендерні процедури, - пише



Очікувана вартість робіт, як зазначено на сайті публічних закупівель Prozorro, - 19 681 622 гривень із ПДВ, тобто близько 20 мільйонів. Там же зазначений строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - 31 грудня 2021 року.



Нагадаємо,



Цього разу в аукціоні взяло участь два учасники: переможець попередніх торгів Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів «Енергія – І» Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України», а також Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬЕКОБУД».



За словами в. о. директора Любешівського технічного коледжу ЛНТУ Анатолія Хомича, на першому місці – Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів «Енергія – І», котрий переміг у попередньому аукціоні. Якщо не виникне жодних перешкод, із переможцем укладуть договір на проведення робіт.



До слова, результати попередніх торгів щодо відновлюваних робіт по коледжу не пройшли погодження в казначействі. Того разу очікувана вартість робіт становила 3 мільйона гривень, бо саме стільки в червні виділили з держбюджету. Але для повного відновлення корпусу, приведення його в належний стан необхідно 20 мільйонів гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невдовзі буде визначений переможець аукціону, зініційованого Любешівським технічним коледжем ЛНТУ на проведення капітального ремонту навчально-адміністративного корпусу коледжу (аварійно-відновлювальні роботи).Так, у вівторок, 17 вересня, закінчилися повторні тендерні процедури, - пише газета "Нове життя". Очікувана вартість робіт, як зазначено на сайті публічних закупівель Prozorro, - 19 681 622 гривень із ПДВ, тобто близько 20 мільйонів. Там же зазначений строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - 31 грудня 2021 року.Нагадаємо, 8 серпня 2017 року 18:50 трапилося руйнування частини стіни Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету, що знаходиться на вулиці Брестській, 7 у селищі Любешів.Цього разу в аукціоні взяло участь два учасники: переможець попередніх торгів Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів «Енергія – І» Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України», а також Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬЕКОБУД».За словами в. о. директора Любешівського технічного коледжу ЛНТУ, на першому місці – Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів «Енергія – І», котрий переміг у попередньому аукціоні. Якщо не виникне жодних перешкод, із переможцем укладуть договір на проведення робіт.До слова, результати попередніх торгів щодо відновлюваних робіт по коледжу не пройшли погодження в казначействі. Того разу очікувана вартість робіт становила 3 мільйона гривень, бо саме стільки в червні виділили з держбюджету. Але для повного відновлення корпусу, приведення його в належний стан необхідно 20 мільйонів гривень.

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