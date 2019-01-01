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Турійські копи отримали новий службовий автомобіль. ФОТО

Турійські копи отримали новий службовий автомобіль. ФОТО
З 16 вересня поліцейські Турійського відділення поліції приступили до виконання службових обов’язків щодо забезпечення публічної безпеки громадян, безпеки на дорозі, реагування на заяви та повідомлення про скоєні правопорушення та злочини на новому автомобілі.

Про це повідомляє Турійське відділення поліції.

"Швидке реагування поліцейських - це запорука успіху у попередженні правопорушень та злочинів, їх припинення та документування. Саме цей автомобіль примчить на допомогу Турійчанам, які потребуватимуть допомоги поліції!

Турійське відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області висловлює подяку керівництву Національної поліції та керівництву Головного управління Національної поліції у Волинській області за наданий нашому відділенню поліції службовий автомобіль, який буде використовуватися на благо громадян Турійського району", - йдеться в повідомленні.

Турійські копи отримали новий службовий автомобіль. ФОТО
Турійські копи отримали новий службовий автомобіль. ФОТО

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Теги: поліція, копи, автомобіль, патрулювання
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