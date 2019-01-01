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У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками

У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками
Увечері 19 вересня під час служби з охорони громадського порядку самостійний патруль гвардійців затримав у Луцьку чоловіка з наркотиками.

Про це повідомляє пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України.

Приблизно о 21:15 у дворі будинку на вулиці Конякіна патрульні зупинили підозрілого чоловіка. При поверхневому огляді у нього виявили паперовий згорток, у якому знаходилось майже 20 грамів речовини рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожої на канабіс.

Незаконну знахідку вилучили та направили на експертизу.

Фото ілюстративне.

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Теги: канабіс, наркотики, Луцьк, Нацгвардія
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