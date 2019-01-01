У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками





Про це повідомляє пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України.



Приблизно о 21:15 у дворі будинку на вулиці Конякіна патрульні зупинили підозрілого чоловіка. При поверхневому огляді у нього виявили паперовий згорток, у якому знаходилось майже 20 грамів речовини рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожої на канабіс.



Незаконну знахідку вилучили та направили на експертизу.



Фото ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері 19 вересня під час служби з охорони громадського порядку самостійний патруль гвардійців затримав у Луцьку чоловіка з наркотиками.Про це повідомляє пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України.Приблизно о 21:15 у дворі будинку на вулиці Конякіна патрульні зупинили підозрілого чоловіка. При поверхневому огляді у нього виявили паперовий згорток, у якому знаходилось майже 20 грамів речовини рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожої на канабіс.Незаконну знахідку вилучили та направили на експертизу.

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