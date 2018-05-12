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Волинські веслувальники завоювали три медалі на змаганнях у Білорусі

Волинські веслувальники завоювали три медалі на змаганнях у Білорусі
У Бресті (Білорусь) 9-11 вересня відбулися республіканські змагання з веслування на байдарках і каноє на призи Олімпійського чемпіона Сергія Макаренка.

В цих змаганнях взяли участь 8 шацьких веслувальників з Шацької дитячо-юнацької спортивної школи, – передає Район Шацьк.

У меншій віковій групі 2005-2006 роки народження треті призові місця здобули Андрій Ліштван на дистанції 200 м та Софія Романович – 500 м. Друге місце у старшій віковій групі (2003-2004 роки народження) на дистанції 200 м посів Олег Дударчук.

До змагань спортсменів готували тренери Леонід Цюп’ях та Микола Романович.

Тренери та спортсмени Шацької ДЮСШ висловлюють щиру вдячність Василю Печуку за підтримку розвитку веслувального спорту.

Волинські веслувальники завоювали три медалі на змаганнях у Білорусі
Волинські веслувальники завоювали три медалі на змаганнях у Білорусі
Волинські веслувальники завоювали три медалі на змаганнях у Білорусі

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Теги: веслувальники, змагання, медалі
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