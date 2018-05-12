Волинські веслувальники завоювали три медалі на змаганнях у Білорусі

Сергія Макаренка.



В цих змаганнях взяли участь 8 шацьких веслувальників з Шацької дитячо-юнацької спортивної школи, – передає



У меншій віковій групі 2005-2006 роки народження треті призові місця здобули Андрій Ліштван на дистанції 200 м та Софія Романович – 500 м. Друге місце у старшій віковій групі (2003-2004 роки народження) на дистанції 200 м посів Олег Дударчук.



До змагань спортсменів готували тренери Леонід Цюп’ях та Микола Романович.



Тренери та спортсмени Шацької ДЮСШ висловлюють щиру вдячність Василю Печуку за підтримку розвитку веслувального спорту.





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