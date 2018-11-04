У Луцьку відбулось паломництво до унікальної ікони

Відбулось паломництво до Холмського образу Божої Матері, який зберігається у музеї Волинської ікони.Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.Після Божественної Літургії у кафедральному соборі Святої Трійці хресний хід вирушив до музею. Тут, на ґанку, встановили ікону в спеціальному кивоті, перед якою відбувся акафіст Пресвятій Богородиці.Богослужіння очолив канцлер єпархії протоієрей Микола Цап, із ним правили декани: Свято-Троїцького собору – протоієрей, луцький міський – протоієрей, луцький районний – протоієрей. Учасниками прощі були також інше духовенство, викладачі та студенти Волинської православної богословської академії, багато мирян.На завершення акафіста до музею приїхав митрополит Луцький і Волинський, який цього дня звершував Божественну Літургію в с. Берестяни Цуманського деканату.Високопреосвященний, згадуючи вислів «скажи, хто твій друг, і я скажу хто – ти», побажав паломникам дружити зі святими і завжди з відкритим серцем приходити до них.На завершення із словами вдячності до присутніх звернулася й завідувач музею