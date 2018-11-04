У Луцьку відбулось паломництво до унікальної ікони
Сьогодні, 17:19
Відбулось паломництво до Холмського образу Божої Матері, який зберігається у музеї Волинської ікони.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.
Після Божественної Літургії у кафедральному соборі Святої Трійці хресний хід вирушив до музею. Тут, на ґанку, встановили ікону в спеціальному кивоті, перед якою відбувся акафіст Пресвятій Богородиці.
Богослужіння очолив канцлер єпархії протоієрей Микола Цап, із ним правили декани: Свято-Троїцького собору – протоієрей Микола Нецькар, луцький міський – протоієрей Михайло Онищук, луцький районний – протоієрей Володимир Присяжнюк. Учасниками прощі були також інше духовенство, викладачі та студенти Волинської православної богословської академії, багато мирян.
На завершення акафіста до музею приїхав митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який цього дня звершував Божественну Літургію в с. Берестяни Цуманського деканату.
Високопреосвященний, згадуючи вислів «скажи, хто твій друг, і я скажу хто – ти», побажав паломникам дружити зі святими і завжди з відкритим серцем приходити до них.
На завершення із словами вдячності до присутніх звернулася й завідувач музею Тетяна Єлісєєва.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.
Після Божественної Літургії у кафедральному соборі Святої Трійці хресний хід вирушив до музею. Тут, на ґанку, встановили ікону в спеціальному кивоті, перед якою відбувся акафіст Пресвятій Богородиці.
Богослужіння очолив канцлер єпархії протоієрей Микола Цап, із ним правили декани: Свято-Троїцького собору – протоієрей Микола Нецькар, луцький міський – протоієрей Михайло Онищук, луцький районний – протоієрей Володимир Присяжнюк. Учасниками прощі були також інше духовенство, викладачі та студенти Волинської православної богословської академії, багато мирян.
На завершення акафіста до музею приїхав митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який цього дня звершував Божественну Літургію в с. Берестяни Цуманського деканату.
Високопреосвященний, згадуючи вислів «скажи, хто твій друг, і я скажу хто – ти», побажав паломникам дружити зі святими і завжди з відкритим серцем приходити до них.
На завершення із словами вдячності до присутніх звернулася й завідувач музею Тетяна Єлісєєва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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