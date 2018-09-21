Стало відомо, які торгівельні об'єкти хочуть збудувати у селі біля Луцька





Містобудівні умови та обмеження для проектування будівництва критого залу для ярмарків затвердили наказом відділу містобудування, архітектури та інфраструктури управління регіонального розвитку Луцької РДА. Про це пишуть



Замовником виступає громадянин Віктор Третяков. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, вид використання ділянки – для будівництва торгово-розважального комплексу, функціональне призначення – землі житлової та громадської забудови, відповідає детальному плану території земельної ділянки села Зміїнець, затвердженому рішенням Княгининівської сільради від 9 серпня цього року.



Гранично допустима висотність будівлі – 7,55 метра, максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 26,1%. Планувальні обмеження відсутні.



Іншим наказом відділу містобудування, архітектури та інфраструктури управління регіонального розвитку Луцької РДА затвердили проектування нового будівництва магазину зі складськими приміщеннями на вулиці Гостинній, 1 в селі Зміїнець. Замовником став Олег Стефанишин. Цільове призначення ділянки – для будівництва об’єктів торгівлі, функціональне призначення – землі житлової та громадської забудови, відповідає детальному плану території земельної ділянки села Зміїнець, затвердженому рішенням Княгининівської сільради від 9 серпня цього року.



Гранично допустима висотність будівлі становить до 8 метрів. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 20,3%. Планувальні обмеження відсутні. Відстань від об’єкта до охоронної зони газопроводу середнього тиску – 4 метри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Критий зал для ярмарків та магазин планують побудувати у селі Зміїнець Луцького району.Містобудівні умови та обмеження для проектування будівництва критого залу для ярмарків затвердили наказом відділу містобудування, архітектури та інфраструктури управління регіонального розвитку Луцької РДА. Про це пишуть Волинські новини Замовником виступає громадянин Віктор Третяков. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, вид використання ділянки – для будівництва торгово-розважального комплексу, функціональне призначення – землі житлової та громадської забудови, відповідає детальному плану території земельної ділянки села Зміїнець, затвердженому рішенням Княгининівської сільради від 9 серпня цього року.Гранично допустима висотність будівлі – 7,55 метра, максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 26,1%. Планувальні обмеження відсутні.Іншим наказом відділу містобудування, архітектури та інфраструктури управління регіонального розвитку Луцької РДА затвердили проектування нового будівництва магазину зі складськими приміщеннями на вулиці Гостинній, 1 в селі Зміїнець. Замовником став Олег Стефанишин. Цільове призначення ділянки – для будівництва об’єктів торгівлі, функціональне призначення – землі житлової та громадської забудови, відповідає детальному плану території земельної ділянки села Зміїнець, затвердженому рішенням Княгининівської сільради від 9 серпня цього року.Гранично допустима висотність будівлі становить до 8 метрів. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 20,3%. Планувальні обмеження відсутні. Відстань від об’єкта до охоронної зони газопроводу середнього тиску – 4 метри.

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