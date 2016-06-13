Чоловік загинув, впавши з мосту на проїжджу частину





За словами очевидців, в момент падіння під мостом проїжджало таксі з пасажирами, які відразу викликали швидку, - пишуть



Медики лише констатували смерть.



Чоловік отримав серйозні травми голови. На вигляд йому близько 40 років.



Поліцейські з’ясовують всі обставини інциденту.





Фото: Андрій Шматов

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 12.30 у Солом’янському районі Києва чоловік впав із залізничного мосту на проїжджу частину вулиці Льва Толстого. Від отриманих травм чоловік загинув.За словами очевидців, в момент падіння під мостом проїжджало таксі з пасажирами, які відразу викликали швидку, - пишуть Факти з посиланням на Інформатор Медики лише констатували смерть.Чоловік отримав серйозні травми голови. На вигляд йому близько 40 років.Поліцейські з’ясовують всі обставини інциденту.Фото: Андрій Шматов

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