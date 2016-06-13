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Чоловік загинув, впавши з мосту на проїжджу частину

Чоловік загинув, впавши з мосту на проїжджу частину
Близько 12.30 у Солом’янському районі Києва чоловік впав із залізничного мосту на проїжджу частину вулиці Льва Толстого. Від отриманих травм чоловік загинув.

За словами очевидців, в момент падіння під мостом проїжджало таксі з пасажирами, які відразу викликали швидку, - пишуть Факти з посиланням на Інформатор.

Медики лише констатували смерть.

Чоловік отримав серйозні травми голови. На вигляд йому близько 40 років.

Поліцейські з’ясовують всі обставини інциденту.

Чоловік загинув, впавши з мосту на проїжджу частину
Чоловік загинув, впавши з мосту на проїжджу частину
Чоловік загинув, впавши з мосту на проїжджу частину

Фото: Андрій Шматов

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Теги: міст, чоловік, самогубство, смерть
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