Чоловік загинув, впавши з мосту на проїжджу частину
Сьогодні, 06:24
Близько 12.30 у Солом’янському районі Києва чоловік впав із залізничного мосту на проїжджу частину вулиці Льва Толстого. Від отриманих травм чоловік загинув.
За словами очевидців, в момент падіння під мостом проїжджало таксі з пасажирами, які відразу викликали швидку, - пишуть Факти з посиланням на Інформатор.
Медики лише констатували смерть.
Чоловік отримав серйозні травми голови. На вигляд йому близько 40 років.
Поліцейські з’ясовують всі обставини інциденту.
Фото: Андрій Шматов
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За словами очевидців, в момент падіння під мостом проїжджало таксі з пасажирами, які відразу викликали швидку, - пишуть Факти з посиланням на Інформатор.
Медики лише констатували смерть.
Чоловік отримав серйозні травми голови. На вигляд йому близько 40 років.
Поліцейські з’ясовують всі обставини інциденту.
Фото: Андрій Шматов
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