Інвестор продовжив продаж квартир у «Парковому кварталі» за акційною ціною*





Вигідні умови будуть діяти до 1 жовтня. Зокрема, протягом цього періоду ціна квартир буде становити від 11 500 грн/м², – пише



Можливе також відтермінування до травня 2021 року. Перший внесок від 10%. Ціна у такому випадку буде становити 12 500 грн/м².



Чим особливий третій будинок «Паркового кварталу»?



Новий будинок – третій у комплексі. У першому уже живуть мешканці, другий готують до здачі в експлуатацію, там розкуплені майже усі квартири.



Будинок виглядатиме стильно і сучасно, його архітектура та дизайн відрізнятимуться від перших двох будинків. Перший поверх будинку відведений під громадські приміщення – магазини, кафе, салони тощо. Мешканці «Паркового кварталу» житимуть у місці, де підбоком є усе необхідне.



Крім того, цей будинок стане першою п’ятиповерхівкою у Ковелі, де встановлять ліфт.



«Ми спеціально відмовились від «бетонного гетто», – кажуть в «Інвесторі». Що це означає? Чим такий особливий «Парковий квартал». Тисніть







Які квартири у новому будинку «Паркового кварталу»?



Квартири мають нове планування, де враховані побажання і очікування ковельчан.



Приміром буде 1-кімнатна квартира площею 44 м². 2-кімнатна квартира – 64 м². Цікавою також є 2-кімнатна квартира на 73 м². Світла і простора, вона має усе необхідне – від гардеробної до теплої підлоги, від світлих кімнат до просторих кухні і санвузла.



У новому будинку «Паркового кварталу» можна також придбати дворівневі квартири, а також незвичні але комфортні квартири на мансардному поверсі.



До слова, усі квартири у новому будинку продаються з чистовими стяжкою і штукатурнкою, заведеними в квартиру комунікаціями, котлом з радіаторами опалення, протизламними вхідними дверима і енергоощадними вікнами.



Прочитати більше про те, чим «начинені» квартири в «Парковому кварталі», можна







Куди звертатися, аби спитати більше чи купити:



Ковель, вул. Театральна, 13, Агенція нерухомості «Будова»



Луцьк, вулиця Коперника, 13 в, відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор»



Телефони: 096 030 20 10, 095 667 66 09



Сайт: www.investor.lutsk.ua



Facebook: facebook.com/investorlutsk



Instagram: bud.investor

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Парковому кварталі» в Ковелі продовжили акційну ціну на квартири у новому третьому будинку. Цей житловий комплекс на вулиці Данила Галицького, неподалік центру міста, зводить Будівельна компанія «Інвестор» Вигідні умови будуть діяти до 1 жовтня. Зокрема, протягом цього періоду ціна квартир буде становити від 11 500 грн/м², – пише Перший Можливе також відтермінування до травня 2021 року. Перший внесок від 10%. Ціна у такому випадку буде становити 12 500 грн/м².Новий будинок – третій у комплексі. У першому уже живуть мешканці, другий готують до здачі в експлуатацію, там розкуплені майже усі квартири.Будинок виглядатиме стильно і сучасно, його архітектура та дизайн відрізнятимуться від перших двох будинків. Перший поверх будинку відведений під громадські приміщення – магазини, кафе, салони тощо. Мешканці «Паркового кварталу» житимуть у місці, де підбоком є усе необхідне.Крім того, цей будинок стане першою п’ятиповерхівкою у Ковелі, де встановлять ліфт.«Ми спеціально відмовились від «бетонного гетто», – кажуть в «Інвесторі». Що це означає? Чим такий особливий «Парковий квартал». Тисніть тут і дізнаєтесь.Квартири мають нове планування, де враховані побажання і очікування ковельчан.Приміром буде 1-кімнатна квартира площею 44 м². 2-кімнатна квартира – 64 м². Цікавою також є 2-кімнатна квартира на 73 м². Світла і простора, вона має усе необхідне – від гардеробної до теплої підлоги, від світлих кімнат до просторих кухні і санвузла.У новому будинку «Паркового кварталу» можна також придбати дворівневі квартири, а також незвичні але комфортні квартири на мансардному поверсі.До слова, усі квартири у новому будинку продаються з чистовими стяжкою і штукатурнкою, заведеними в квартиру комунікаціями, котлом з радіаторами опалення, протизламними вхідними дверима і енергоощадними вікнами.Прочитати більше про те, чим «начинені» квартири в «Парковому кварталі», можна тут

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