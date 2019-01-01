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Інвестор продовжив продаж квартир у «Парковому кварталі» за акційною ціною*

Інвестор продовжив продаж квартир у «Парковому кварталі» за акційною ціною*
У «Парковому кварталі» в Ковелі продовжили акційну ціну на квартири у новому третьому будинку. Цей житловий комплекс на вулиці Данила Галицького, неподалік центру міста, зводить Будівельна компанія «Інвестор».

Вигідні умови будуть діяти до 1 жовтня. Зокрема, протягом цього періоду ціна квартир буде становити від 11 500 грн/м², – пише Перший.

Можливе також відтермінування до травня 2021 року. Перший внесок від 10%. Ціна у такому випадку буде становити 12 500 грн/м².

Чим особливий третій будинок «Паркового кварталу»?

Новий будинок – третій у комплексі. У першому уже живуть мешканці, другий готують до здачі в експлуатацію, там розкуплені майже усі квартири.

Будинок виглядатиме стильно і сучасно, його архітектура та дизайн відрізнятимуться від перших двох будинків. Перший поверх будинку відведений під громадські приміщення – магазини, кафе, салони тощо. Мешканці «Паркового кварталу» житимуть у місці, де підбоком є усе необхідне.

Крім того, цей будинок стане першою п’ятиповерхівкою у Ковелі, де встановлять ліфт.

«Ми спеціально відмовились від «бетонного гетто», – кажуть в «Інвесторі». Що це означає? Чим такий особливий «Парковий квартал». Тисніть тут і дізнаєтесь.

Інвестор продовжив продаж квартир у «Парковому кварталі» за акційною ціною*


Які квартири у новому будинку «Паркового кварталу»?

Квартири мають нове планування, де враховані побажання і очікування ковельчан.

Приміром буде 1-кімнатна квартира площею 44 м². 2-кімнатна квартира – 64 м². Цікавою також є 2-кімнатна квартира на 73 м². Світла і простора, вона має усе необхідне – від гардеробної до теплої підлоги, від світлих кімнат до просторих кухні і санвузла.

У новому будинку «Паркового кварталу» можна також придбати дворівневі квартири, а також незвичні але комфортні квартири на мансардному поверсі.

До слова, усі квартири у новому будинку продаються з чистовими стяжкою і штукатурнкою, заведеними в квартиру комунікаціями, котлом з радіаторами опалення, протизламними вхідними дверима і енергоощадними вікнами.

Прочитати більше про те, чим «начинені» квартири в «Парковому кварталі», можна тут.

Інвестор продовжив продаж квартир у «Парковому кварталі» за акційною ціною*
Інвестор продовжив продаж квартир у «Парковому кварталі» за акційною ціною*
Інвестор продовжив продаж квартир у «Парковому кварталі» за акційною ціною*
Інвестор продовжив продаж квартир у «Парковому кварталі» за акційною ціною*
Інвестор продовжив продаж квартир у «Парковому кварталі» за акційною ціною*
Інвестор продовжив продаж квартир у «Парковому кварталі» за акційною ціною*


Куди звертатися, аби спитати більше чи купити:

Ковель, вул. Театральна, 13, Агенція нерухомості «Будова»

Луцьк, вулиця Коперника, 13 в, відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор»

Телефони: 096 030 20 10, 095 667 66 09

Сайт: www.investor.lutsk.ua

Facebook: facebook.com/investorlutsk

Instagram: bud.investor

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Теги: Інвестор
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