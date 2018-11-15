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Волинянку при купівлі сигарет в інтернеті «кинули» на гроші

Волинянку при купівлі сигарет в інтернеті «кинули» на гроші
Жителька Володимира-Волинського хотіла придбати через інтернет цигарки, втім лишилася без замовлення і власних коштів.

Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт “Княжий Град”.

Жінка в онлайн-магазині замовила цигарок на 34 000 гривень. “Менеджер” повідомив, що необхідно сплатити завдаток, щоб пересвідчитися у платоспроможності покупця.

Так, жителька Володимира-Волинського надіслала шахраям 5 100 гривень на банківську карту. Жінка намагалася зв’язатися телефоном із “продавцем” цигарок, втім – безрезультатно.

Сума завданих збитків становить 5 100 гривень. Деталі встановлюють правоохоронці.

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Теги: шахраї, волинянка
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