Волинянку при купівлі сигарет в інтернеті «кинули» на гроші





Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт



Жінка в онлайн-магазині замовила цигарок на 34 000 гривень. “Менеджер” повідомив, що необхідно сплатити завдаток, щоб пересвідчитися у платоспроможності покупця.



Так, жителька Володимира-Волинського надіслала шахраям 5 100 гривень на банківську карту. Жінка намагалася зв’язатися телефоном із “продавцем” цигарок, втім – безрезультатно.



Сума завданих збитків становить 5 100 гривень. Деталі встановлюють правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька Володимира-Волинського хотіла придбати через інтернет цигарки, втім лишилася без замовлення і власних коштів.Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт “Княжий Град” Жінка в онлайн-магазині замовила цигарок на 34 000 гривень. “Менеджер” повідомив, що необхідно сплатити завдаток, щоб пересвідчитися у платоспроможності покупця.Так, жителька Володимира-Волинського надіслала шахраям 5 100 гривень на банківську карту. Жінка намагалася зв’язатися телефоном із “продавцем” цигарок, втім – безрезультатно.Сума завданих збитків становить 5 100 гривень. Деталі встановлюють правоохоронці.

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