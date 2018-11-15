Волинянку при купівлі сигарет в інтернеті «кинули» на гроші
Сьогодні, 14:45
Жителька Володимира-Волинського хотіла придбати через інтернет цигарки, втім лишилася без замовлення і власних коштів.
Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт “Княжий Град”.
Жінка в онлайн-магазині замовила цигарок на 34 000 гривень. “Менеджер” повідомив, що необхідно сплатити завдаток, щоб пересвідчитися у платоспроможності покупця.
Так, жителька Володимира-Волинського надіслала шахраям 5 100 гривень на банківську карту. Жінка намагалася зв’язатися телефоном із “продавцем” цигарок, втім – безрезультатно.
Сума завданих збитків становить 5 100 гривень. Деталі встановлюють правоохоронці.
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Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт “Княжий Град”.
Жінка в онлайн-магазині замовила цигарок на 34 000 гривень. “Менеджер” повідомив, що необхідно сплатити завдаток, щоб пересвідчитися у платоспроможності покупця.
Так, жителька Володимира-Волинського надіслала шахраям 5 100 гривень на банківську карту. Жінка намагалася зв’язатися телефоном із “продавцем” цигарок, втім – безрезультатно.
Сума завданих збитків становить 5 100 гривень. Деталі встановлюють правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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