Робота за кордоном: волинянка перерахувала шахраям понад 20 тисяч
Сьогодні, 17:42
Мешканка Нововолинська перерахувала шахраю, який представився працівником організації з працевлаштування «ARLA FOOD» з Данії, 21 616 гривень за отримання роботи.
Так, впродовж місяця чоловік, під приводом оплати за оформлення запрошення на роботу, спонукав жінку зробити переказ коштів на електронний гаманець, - пише Буг.
Внісши оплату декілька разів, волинянка перерахувала на рахунок шахраям загальну суму 21 616 гривень. Коли “працівник” компанії з Данії перестав виходити на зв’язок, жінка звернулася в поліцію.
За цим фактом до ЄРДР внесли відомості за ч.1 ст.190 КК України – шахрайство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, впродовж місяця чоловік, під приводом оплати за оформлення запрошення на роботу, спонукав жінку зробити переказ коштів на електронний гаманець, - пише Буг.
Внісши оплату декілька разів, волинянка перерахувала на рахунок шахраям загальну суму 21 616 гривень. Коли “працівник” компанії з Данії перестав виходити на зв’язок, жінка звернулася в поліцію.
За цим фактом до ЄРДР внесли відомості за ч.1 ст.190 КК України – шахрайство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Робота за кордоном: волинянка перерахувала шахраям понад 20 тисяч
Сьогодні, 17:42
Розповіли, чому у центрі Луцька не працює платна парковка
Сьогодні, 17:23
Волинянин очолив Вищу раду правосуддя
Сьогодні, 17:09
Медіа