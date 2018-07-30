Робота за кордоном: волинянка перерахувала шахраям понад 20 тисяч





Так, впродовж місяця чоловік, під приводом оплати за оформлення запрошення на роботу, спонукав жінку зробити переказ коштів на електронний гаманець, - пише



Внісши оплату декілька разів, волинянка перерахувала на рахунок шахраям загальну суму 21 616 гривень. Коли “працівник” компанії з Данії перестав виходити на зв’язок, жінка звернулася в поліцію.



За цим фактом до ЄРДР внесли відомості за ч.1 ст.190 КК України – шахрайство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканка Нововолинська перерахувала шахраю, який представився працівником організації з працевлаштування «ARLA FOOD» з Данії, 21 616 гривень за отримання роботи.Так, впродовж місяця чоловік, під приводом оплати за оформлення запрошення на роботу, спонукав жінку зробити переказ коштів на електронний гаманець, - пише Буг. Внісши оплату декілька разів, волинянка перерахувала на рахунок шахраям загальну суму 21 616 гривень. Коли “працівник” компанії з Данії перестав виходити на зв’язок, жінка звернулася в поліцію.За цим фактом до ЄРДР внесли відомості за ч.1 ст.190 КК України – шахрайство.

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