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Робота за кордоном: волинянка перерахувала шахраям понад 20 тисяч

Робота за кордоном: волинянка перерахувала шахраям понад 20 тисяч
Мешканка Нововолинська перерахувала шахраю, який представився працівником організації з працевлаштування «ARLA FOOD» з Данії, 21 616 гривень за отримання роботи.

Так, впродовж місяця чоловік, під приводом оплати за оформлення запрошення на роботу, спонукав жінку зробити переказ коштів на електронний гаманець, - пише Буг.

Внісши оплату декілька разів, волинянка перерахувала на рахунок шахраям загальну суму 21 616 гривень. Коли “працівник” компанії з Данії перестав виходити на зв’язок, жінка звернулася в поліцію.

За цим фактом до ЄРДР внесли відомості за ч.1 ст.190 КК України – шахрайство.


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Теги: шахраї, волинянка, робота
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