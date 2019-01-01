Спіймали волинянина, який неодноразово продавав психотропні речовини
Сьогодні, 19:31
Затримали 32-річного мешканця Маневич, який неодноразовий збував особливо небезпечні психотропні речовини PVP.
Так, упродовж серпня-вересня цього року правоохоронцізафіксували два факти збуту громадянином психотропів у рідному селищі та в Луцьку, - інформує прокуратура Волині.
Увечері в понеділок, 20 вересня, його спіймали в момент вчинення злочину й вилучили кошти, виручені від продажу психотропних речовин та речовини у порошкоподібній формі й у вигляді рідини в шприці.
Чоловікові повідомили про підозру у повторному незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України) та обрали йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Зауважують, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
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Так, упродовж серпня-вересня цього року правоохоронцізафіксували два факти збуту громадянином психотропів у рідному селищі та в Луцьку, - інформує прокуратура Волині.
Увечері в понеділок, 20 вересня, його спіймали в момент вчинення злочину й вилучили кошти, виручені від продажу психотропних речовин та речовини у порошкоподібній формі й у вигляді рідини в шприці.
Чоловікові повідомили про підозру у повторному незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України) та обрали йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Зауважують, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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