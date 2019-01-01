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Спіймали волинянина, який неодноразово продавав психотропні речовини

Спіймали волинянина, який неодноразово продавав психотропні речовини
Затримали 32-річного мешканця Маневич, який неодноразовий збував особливо небезпечні психотропні речовини PVP.

Так, упродовж серпня-вересня цього року правоохоронцізафіксували два факти збуту громадянином психотропів у рідному селищі та в Луцьку, - інформує прокуратура Волині.

Увечері в понеділок, 20 вересня, його спіймали в момент вчинення злочину й вилучили кошти, виручені від продажу психотропних речовин та речовини у порошкоподібній формі й у вигляді рідини в шприці.

Чоловікові повідомили про підозру у повторному незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України) та обрали йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Зауважують, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.


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Теги: психотропні речовини, Маневицький район, затримали чоловіка
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