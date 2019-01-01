Ексдиректор волинської «Укрпошти», який нещодавно звільнився, працюватиме у рівненській компанії
Сьогодні, 11:49
Ексдиректор Волинської дирекції АТ «Укрпошта» Іван Шевчук відтепер працютиме на новій посаді у рівненській компанії.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що він оголосив про своє звільнення з «Укрпошти» 23 вересня.
Отож, відтепер Іван Шевчук працюватиме на посаді генерального директора рівненської компанії «Агроцентр».
Зазначимо, що він став керівником Волинської дирекції «Укрпошти» у 2017 році Тоді він змінив на посаді Олега Гавришківа.
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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що він оголосив про своє звільнення з «Укрпошти» 23 вересня.
Отож, відтепер Іван Шевчук працюватиме на посаді генерального директора рівненської компанії «Агроцентр».
Зазначимо, що він став керівником Волинської дирекції «Укрпошти» у 2017 році Тоді він змінив на посаді Олега Гавришківа.
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