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Ексдиректор волинської «Укрпошти», який нещодавно звільнився, працюватиме у рівненській компанії

Ексдиректор волинської «Укрпошти», який нещодавно звільнився, працюватиме у рівненській компанії
Ексдиректор Волинської дирекції АТ «Укрпошта» Іван Шевчук відтепер працютиме на новій посаді у рівненській компанії.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що він оголосив про своє звільнення з «Укрпошти» 23 вересня.

Отож, відтепер Іван Шевчук працюватиме на посаді генерального директора рівненської компанії «Агроцентр».

Зазначимо, що він став керівником Волинської дирекції «Укрпошти» у 2017 році Тоді він змінив на посаді Олега Гавришківа.

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Теги: Іван Шевчук, Укрпошта, директор
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