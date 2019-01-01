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Із луцьких зупинок хочуть прибрати потворні магазини

Із луцьких зупинок хочуть прибрати потворні магазини
У Луцьку пропонують розробити концепцію зовнішнього вигляду зупинок.

Про це йшлося у середу, 25 вересня, під час сесії Луцькради.

Депутат Євгеній Ткачук зауважив, що в місті потрібно розробити концепцію вигляду зупинок і особливо звернути увагу на магазини, що там знаходяться. Також, за словами обранця громади, у магазинах на зупинках необхідно заборонити торгувати спиртним. Також треба облаштувати обмежувачі руху для захисту пішоходів від горе-водіїв.

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«Ці типові вигляди тимчасових споруд будуть обов’язково. Питання найближчим часом винесуть чи на сесію або на виконком. Підприємці мають розуміти, що треба не лише гроші заробляти, а й вносити частку у розвиток та зовнішній вигляд міста», - підтримав депутата радник мера Луцька Ігор Поліщук.

Окрім того, як повідомив Поліщук, у Луцьку працюють над змінами до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд, відповідно до яких планують на 30% зменшити кількість кіосків на території міста.

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Теги: зупинки, магазини, Луцьк
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