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Медик, яка на Волині вимагала хабарі за підробку документів, нажилась на майже 250 громадянах

Медик, яка на Волині вимагала хабарі за підробку документів, нажилась на майже 250 громадянах
Стало відомо, що голова лікарської комісії, яку затримали на Волині через взяття хабара, систематично отримувала хабарі за затвердження медичних документів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ у Волинській області.

Нагадаємо, на «гарячому» викрили голову лікарської консультативної комісії однієї з центральних районних лікарень на Волині. Вона вимагала хабарі за оформлення документів на інвалідність.

Як голова лікарської консультативної комісії завідувачка систематично отримувала неправомірну вигоду за затвердження медичних документів та подальше їх направлення до МСЕК. Свої «послуги» вона оцінювала у 5-7 тисяч гривень з пацієнта. Лише у поточному році здирниця за корупційною схемою підготувала та скерувала медичні документи на майже 250 громадян.

Правоохоронці затримали керівника поліклініки на робочому місці під час отримання нею чергового хабаря.

У межах кримінального провадження зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

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Теги: хабар, Волинь, лікарня
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