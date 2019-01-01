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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 вересня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешеві висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +10…+12 градусів, удень – +15…+18. Вітер західний, північно-західний, південно-західний, південно-східний і південний, 1-4 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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