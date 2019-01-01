У Луцьку автохам припаркував бульдозер на газоні
Сьогодні, 08:48
У Луцьку на вулиці Кравчука, 34 муніципали виявили 25 вересня припаркований бульдозер на газоні.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради на сторінці у Facebook.
Інспектори відділу "Група швидкого реагування" склали адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП на водія транспортного засобу за фактом порушення Правил благоустрою міста Луцька в частині паркування, який розмістив свій транспортний засіб на газоні.
На порушника чекає штраф від 340.00 до 1360 гривень.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради на сторінці у Facebook.
Інспектори відділу "Група швидкого реагування" склали адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП на водія транспортного засобу за фактом порушення Правил благоустрою міста Луцька в частині паркування, який розмістив свій транспортний засіб на газоні.
На порушника чекає штраф від 340.00 до 1360 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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