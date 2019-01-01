У Луцьку автохам припаркував бульдозер на газоні





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Інспектори відділу "Група швидкого реагування" склали адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП на водія транспортного засобу за фактом порушення Правил благоустрою міста Луцька в частині паркування, який розмістив свій транспортний засіб на газоні.



На порушника чекає штраф від 340.00 до 1360 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Кравчука, 34 муніципали виявили 25 вересня припаркований бульдозер на газоні.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради на сторінці у Facebook.Інспектори відділу "Група швидкого реагування" склали адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП на водія транспортного засобу за фактом порушення Правил благоустрою міста Луцька в частині паркування, який розмістив свій транспортний засіб на газоні.На порушника чекає штраф від 340.00 до 1360 гривень.

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