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У Луцьку автохам припаркував бульдозер на газоні

У Луцьку автохам припаркував бульдозер на газоні
У Луцьку на вулиці Кравчука, 34 муніципали виявили 25 вересня припаркований бульдозер на газоні.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради на сторінці у Facebook.

Інспектори відділу "Група швидкого реагування" склали адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП на водія транспортного засобу за фактом порушення Правил благоустрою міста Луцька в частині паркування, який розмістив свій транспортний засіб на газоні.

На порушника чекає штраф від 340.00 до 1360 гривень.

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Теги: Луцьк, паркування, муніципали, штраф
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