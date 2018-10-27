У Нововолинську люди можуть залишитися без опалення через газові борги





Директор «Нововолинськтеплокомуненерго» Анатолій Гаврилюк запевнив, що усі заплановані роботи щодо підготовки до опалювального сезону готові на 100%, - пише



Зокрема, тепловики провели увесь необхідний спектр робіт – ремонти, ревізії, промивки. Окрім цього, були замінені теплові мережі, які були аварійні.



Зараз в багатоквартирних будинках продовжують встановлювати лічильники газу. До речі, цьогоріч уже розмістили 24.



Однак, найбільша проблема «Теплокомуненерго» – величезні мільйонні борги населення, що тягнуться із попереднього року і можуть зірвати опалювальний сезон в місті. Адже у випадку, якщо підприємство боргує НАК «Нафтогазу» за блакитне паливо, то йому можуть не затвердити ліміти на газ. І тоді все місто залишиться без тепла. Як наслідок – постраждають не лише боржники, а й справні платники. Без опалення може залишитися не лише житловий сектор, а й школи і дитячі садочки.



За словами Анатолія Гаврилюка, неоплата за спожитий газ і теплопостачання загнала комунальне підприємство міста у справжню боргову яму. Зокрема, нововолинці заборгували за спожите блакитне паливо 19 мільйонів гривень.



«Нововолинці боргують нам 19 мільйонів гривень. А ми, у свою чергу, стільки ж повинні заплатити НАК «Нафтогазу». І якщо ми не оплатимо наш борг, можемо не отримати лімітів на газ», – зазначив головний тепловик міста.



За його словами, нововолинці боргують тисячі. Є й такі, які винні уже понад 20, а то й 30 тисяч гривень.



Анатолій Гаврилюк стверджує, що вирішити питання із боржниками намагаються усіма дозволеними законом методами.



«Наші працівники і роблять поквартирний обхід, і повідомлення боржникам розносять, і оголошення з номерами квартир-боржників у під’їздах будинків розвішують. Але це мало допомагає. Окрім цього, ми подаємо до суду на наших боржників. Цього року ми оформили близько 2 тисяч позовних заяв. Є позитивні рішення на наші претензії. Але виконавча служба чомусь не може з усіх боржників стягнути борги, а тому повертає нам виконавчі листи без реагування, без відшкодування, а лише з поясненням, що нічого взяти в мешканця. Але ж кожен має якесь майно. То його ж можна вилучити у рахунок заборгованості. Але цього чомусь не роблять. Також ми відновили діяльність комісії при виконкомі по роботі з боржниками. Щовівторка ми збираємося, запрошуємо людей, проводимо співбесіди, переконуємо, просимо. Але із 50 запрошених приходить лише близько 10. Але люди все рівно не платять. Серед нововолинців є і злісні неплатники, які за теплопостачання не сплачують систематично і заборгували уже не одню тисячу гривень», – розповів він.



Анатолій Гаврилюк наголосив, що ці борги необхідно сплатити до початку нового опалювального сезону, підприємство повинне розрахуватися із газопостачальниками, аби отримати номінації газу в новому опалювальному періоді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже у жовтні, якщо середньодобова температура повітря впродовж трьох діб поспіль не перевищуватиме +8, у Нововолинську ввімкнуть опалення. І відповідно розпочнеться новий опалювальний сезон.Директор «Нововолинськтеплокомуненерго» Анатолій Гаврилюк запевнив, що усі заплановані роботи щодо підготовки до опалювального сезону готові на 100%, - пише Нововолинськ.com.ua. Зокрема, тепловики провели увесь необхідний спектр робіт – ремонти, ревізії, промивки. Окрім цього, були замінені теплові мережі, які були аварійні.Зараз в багатоквартирних будинках продовжують встановлювати лічильники газу. До речі, цьогоріч уже розмістили 24.Однак, найбільша проблема «Теплокомуненерго» – величезні мільйонні борги населення, що тягнуться із попереднього року і можуть зірвати опалювальний сезон в місті. Адже у випадку, якщо підприємство боргує НАК «Нафтогазу» за блакитне паливо, то йому можуть не затвердити ліміти на газ. І тоді все місто залишиться без тепла. Як наслідок – постраждають не лише боржники, а й справні платники. Без опалення може залишитися не лише житловий сектор, а й школи і дитячі садочки.За словами Анатолія Гаврилюка, неоплата за спожитий газ і теплопостачання загнала комунальне підприємство міста у справжню боргову яму. Зокрема, нововолинці заборгували за спожите блакитне паливо 19 мільйонів гривень.«Нововолинці боргують нам 19 мільйонів гривень. А ми, у свою чергу, стільки ж повинні заплатити НАК «Нафтогазу». І якщо ми не оплатимо наш борг, можемо не отримати лімітів на газ», – зазначив головний тепловик міста.За його словами, нововолинці боргують тисячі. Є й такі, які винні уже понад 20, а то й 30 тисяч гривень.Анатолій Гаврилюк стверджує, що вирішити питання із боржниками намагаються усіма дозволеними законом методами.«Наші працівники і роблять поквартирний обхід, і повідомлення боржникам розносять, і оголошення з номерами квартир-боржників у під’їздах будинків розвішують. Але це мало допомагає. Окрім цього, ми подаємо до суду на наших боржників. Цього року ми оформили близько 2 тисяч позовних заяв. Є позитивні рішення на наші претензії. Але виконавча служба чомусь не може з усіх боржників стягнути борги, а тому повертає нам виконавчі листи без реагування, без відшкодування, а лише з поясненням, що нічого взяти в мешканця. Але ж кожен має якесь майно. То його ж можна вилучити у рахунок заборгованості. Але цього чомусь не роблять. Також ми відновили діяльність комісії при виконкомі по роботі з боржниками. Щовівторка ми збираємося, запрошуємо людей, проводимо співбесіди, переконуємо, просимо. Але із 50 запрошених приходить лише близько 10. Але люди все рівно не платять. Серед нововолинців є і злісні неплатники, які за теплопостачання не сплачують систематично і заборгували уже не одню тисячу гривень», – розповів він.Анатолій Гаврилюк наголосив, що ці борги необхідно сплатити до початку нового опалювального сезону, підприємство повинне розрахуватися із газопостачальниками, аби отримати номінації газу в новому опалювальному періоді.

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