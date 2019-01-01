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У Луцьку з'являться мурали, які оживатимуть за допомогою смартфона. ФОТО*

У Луцьку з'являться мурали, які оживатимуть за допомогою смартфона. ФОТО*
У Луцьку малюють мурал, який за допомогою мобільного додатку «оживе»: зображена композиція буде рухатися.

Мурал має назву «Круговорот». Його малює луцький стріт-художник Андрій Кальков на стіні нового офісного центру, що на вулиці Коперника, - повідомляє "Перший".

Це – частина проекту «Перше Digital-сузір’я муралів на карті України», який здійснює рівненська організація «Платформа взаємодій «Простір» . У Луцьку ідею підтримала Будівельна компанія «Інвестор».

Загалом на території Рівненської та Волинської областей буде дев’ять подібних муралів. Усі вони – в населених пунктах, які мають цікаві туристичні об’єкти: Дубно, Тараканів, Привільне, Клевань, Гоща, Здолбунів, Горбаків, Бистричі, Луцьк.

Коли стінопис завершать, тут буде організовано три авто- і вело- туристичні маршрути. Курсуючи за ними, можна буде оглянути не тільки мурали, а й круті історичні та природні пам’ятки регіону.

У Луцьку з'являться мурали, які оживатимуть за допомогою смартфона. ФОТО*

Зазначають, на карті цей маршрут нагадує сузір’я Великої ведмедиці, звідки й назва проекту – Digital-сузір’я муралів.

Що намалюють у Луцьку?

Кожен із 9 муралів зображує певну Глобальну ціль сталого розвитку ООН. Це – перелік напрямків розвитку країн, спрямований на боротьбу з бідністю, захист планети, мир тощо, затверджений Самітом ООН у 2015 році.
У Луцьку з'являться мурали, які оживатимуть за допомогою смартфона. ФОТО*

Для сюжету кожного із діджитал-муралів громади самі обирали одну із цих цілей. У Луцьку обрали – «створення стійкої інфраструктури та сприяння інноваціям».

Як пояснив автор зображення Андрій Кальков, в абстрактній композиції під назвою «Круговорот» закодований символ – спіраль, що здавна означав еволюцію.

«З приходом ери інформаційного розвитку та технологій значення цього знаку – спіралі – набуває ще більшої актуальності. Це своєрідне нагадування про те, що неможливо створити стійку інфраструктуру та дійсно сталу індустріалізацію без пошуку кращих рішень та вдалих інновацій.

Візуальна мова композиції ніби складена із геометричних креслень, велетенських хмарочосів, пікселів та інших яскравих образів сучасного світу, що налаштований на сталий розвиток, а стрімкість діагональних ліній вказує на ще одну його властивість – динамізм темпів позитивних змін», – розповів стріт-художник.

Які іще мурали ввійдуть до Digital-сузір'я?

Шість із дев’яти муралів уже готові. Загалом сузір’я планують завершити у жовтні. Саме тоді відкриють і туристичний маршрут. Для того, щоб мурали «ожили» потрібно буде скористатися мобільним додатком «AR murals» (скачати можна тут).

У Луцьку з'являться мурали, які оживатимуть за допомогою смартфона. ФОТО*
Бистричі. Тема зміни клімату
У Луцьку з'являться мурали, які оживатимуть за допомогою смартфона. ФОТО*
Привільне. Тема здоров’я та благополуччя. Мурал прикрашає стіну біля тамтешнього стадіону
У Луцьку з'являться мурали, які оживатимуть за допомогою смартфона. ФОТО*
Здолбунів. Знак безкінечності як натяк на відповідальне споживання
У Луцьку з'являться мурали, які оживатимуть за допомогою смартфона. ФОТО*
Тараканів. Тема – партнерство заради сталого розвитку
У Луцьку з'являться мурали, які оживатимуть за допомогою смартфона. ФОТО*
Клевань. Мурал символізує рівність в стосунках та боротьбу жінок за права
У Луцьку з'являться мурали, які оживатимуть за допомогою смартфона. ФОТО*
Дубно. Соловей як символ незайманого права – права на життя

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Теги: "живі" мурали, проект, "Інвестор", Луцьк
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