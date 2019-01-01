Експоліцейського Єпіфановича, через якого в аварії загинули двоє людей, залишили під вартою. ВІДЕО
Сьогодні, 09:48
Рівненський апеляційний суд вирішив не звільняти з-під варти обвинуваченого у скоєнні смертельної ДТП колишнього очільника карного розшуку Волині Геннадія Єпіфановича.
Його обвинувачують у тому, що він скоїв ДТП, в якій загинуло двоє людей, - пише Суспільне Волині.
Його адвокат Анатолій Бакаєвич вважає, що чоловіка слід випустити з-під варти і нарікає на процесуальні порушення судом першої інстанції. Скаргу розглядали у Рівному через брак суддів у Волинському апеляційному суді, пояснила працівниця пресслужби Рівненського апеляційного суду Мирослава Євчук.
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Нагадаємо, 21 лютого в селі Дачне водій автомобіля Mercеdеs на швидкості протаранив таксі Chevrolet. Від удару легковик відкинуло на зустрічну, де він зіткнувся з автобусом. В результаті аварії загинула інженер служби розподільних мереж Софія Швець та водій таксі. Травми тоді отримала і 9-річна донька загиблої.
Деталі – у відео:
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Його обвинувачують у тому, що він скоїв ДТП, в якій загинуло двоє людей, - пише Суспільне Волині.
Його адвокат Анатолій Бакаєвич вважає, що чоловіка слід випустити з-під варти і нарікає на процесуальні порушення судом першої інстанції. Скаргу розглядали у Рівному через брак суддів у Волинському апеляційному суді, пояснила працівниця пресслужби Рівненського апеляційного суду Мирослава Євчук.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Кривава трагедія під Луцьком: за кермом був п'яний екс-поліцейський. ВІДЕО
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Це ніби кошмарний сон, – чоловік загиблої у моторошній аварії під Луцьком. ВІДЕО
Нагадаємо, 21 лютого в селі Дачне водій автомобіля Mercеdеs на швидкості протаранив таксі Chevrolet. Від удару легковик відкинуло на зустрічну, де він зіткнувся з автобусом. В результаті аварії загинула інженер служби розподільних мереж Софія Швець та водій таксі. Травми тоді отримала і 9-річна донька загиблої.
Деталі – у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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