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Експоліцейського Єпіфановича, через якого в аварії загинули двоє людей, залишили під вартою. ВІДЕО

Експоліцейського Єпіфановича, через якого в аварії загинули двоє людей, залишили під вартою. ВІДЕО
Рівненський апеляційний суд вирішив не звільняти з-під варти обвинуваченого у скоєнні смертельної ДТП колишнього очільника карного розшуку Волині Геннадія Єпіфановича.

Його обвинувачують у тому, що він скоїв ДТП, в якій загинуло двоє людей, - пише Суспільне Волині.

Його адвокат Анатолій Бакаєвич вважає, що чоловіка слід випустити з-під варти і нарікає на процесуальні порушення судом першої інстанції. Скаргу розглядали у Рівному через брак суддів у Волинському апеляційному суді, пояснила працівниця пресслужби Рівненського апеляційного суду Мирослава Євчук.


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Нагадаємо, 21 лютого в селі Дачне водій автомобіля Mercеdеs на швидкості протаранив таксі Chevrolet. Від удару легковик відкинуло на зустрічну, де він зіткнувся з автобусом. В результаті аварії загинула інженер служби розподільних мереж Софія Швець та водій таксі. Травми тоді отримала і 9-річна донька загиблої.

Деталі – у відео:



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Теги: аварія, Дачне, смерть, суд, Єпіфанович
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