Експерт запевняє, що третину ресторанів Луцька можуть закрити





Про це у коментаріСергій Матяш.



Довідково. Hazard Analysis Critical Control Points (HASSP) – система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, міжнародно визнаний метод виявлення та управління ризиками, пов’язаними із безпечністю харчових продуктів.



«Систему НАССР в Україні впроваджують з 2016 року, втім лише зараз черга дійшла до закладів громадського харчування. НАССР – це система управління безпечністю харчових продуктів, яка діє в усьому світі. Приміром, згідно з нею продукцію ресторани зможуть купувати тільки у сертифікованих постачальників. Готувати їжу ресторани матимуть право тільки у спеціально обладнаних цехах. Причому для виробництва кондитерки і для виробництва м’ясних продуктів вони повинні бути абсолютно по-іншому обладнані. Це лише деякі з вимог. Чи готові до таких змін усі українські ресторани? Питання риторичне», - каже Сергій Матяш.



«Реалії сфери послуг – української загалом і луцької зокрема – такі, що дві третини закладів громадського харчування досі не впровадили НАССР. І що головне – не готові до цього впровадження. Хтось тільки вивчає питання, хтось просто не знає, з чого починати, а хтось і досі недооцінює серйозність перспектив. А вони таки серйозні», - каже Сергій Матяш.



Експерт уточняє, що ігнорування вимог НАССР загрожує ресторанам як мінімум штрафом і серйозним обмеженням власних можливостей (приміром, кафе заборонять реалізовувати тістечка, які печуться у когось вдома), або й навіть штрафами і закриттям.



«За моїми спостереженнями, близько 70% луцьких ресторанів треба зробити серйозні зміни: оновити обладнання, переглянути схему закупівлі продуктів, абсолютно по-іншому організувати процес виробництва – і так далі. І тут перед рестораторами постає відразу кілька викликів. Головні з них два: оцінити витрати на впровадження системи НАССР, а також знайти професійних і порядних консультантів, які проведуть аудит стану справ і дадуть правильні рекомендації», - каже Сергій Матяш.



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Довідково. З 20 вересня в Україні для кафе, ресторанів, кондитерських, кіосків з їжею і їдалень у закладах освіти набула чинності вимога дотримання системи НАССР. Це – система управління безпечністю харчових продуктів. Постійно чинні процедури, які засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках. Простіше кажучи, це система дотримання і контролю якості на всіх етапах виробництва харчової продукції від поля до столу, від бійні до засмаженого стейка в тарілці відвідувача ресторану.

Ця система передбачає впровадження на підприємстві задокументованих процедур, з допомогою яких створюються умови для безпечного приготування якісних харчових продуктів. Зокрема, ці вимоги стосуються обладнання і стану виробничих, допоміжних і побутових приміщень, захисту харчових продуктів від забруднення та сторонніх добавок, безпеки предметів і матеріалів, які контактують з харчовими продуктами, здоров'я та гігієни персоналу, поводження з відходами та сміттям, профілактики і боротьби з шкідниками, маркування тощо.

Дотримання НАССР вимагає законодавство Євросоюзу, США, Канади, Японії, Нової Зеландії та багатьох інших країн. Систему НАССР впроваджено вже у всіх країнах світу. Навіть у Росії цю систему впроваджено з 2015 року. Україна і Північна Корея – єдині країни, які в повному обсязі не запровадили систему НАССР, стверджує директор Українського центру безпеки харчових продуктів Руслан Нагорняк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько третини закладів громадського харчування у місті Луцьку – під загрозою закриття або серйозного обмеження роботи у зв’язку з впровадженням в Україні системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР.Про це у коментарі «Першому» сертифікований спеціаліст системи НАССР«Систему НАССР в Україні впроваджують з 2016 року, втім лише зараз черга дійшла до закладів громадського харчування. НАССР – це система управління безпечністю харчових продуктів, яка діє в усьому світі. Приміром, згідно з нею продукцію ресторани зможуть купувати тільки у сертифікованих постачальників. Готувати їжу ресторани матимуть право тільки у спеціально обладнаних цехах. Причому для виробництва кондитерки і для виробництва м’ясних продуктів вони повинні бути абсолютно по-іншому обладнані. Це лише деякі з вимог. Чи готові до таких змін усі українські ресторани? Питання риторичне», - каже Сергій Матяш.«Реалії сфери послуг – української загалом і луцької зокрема – такі, що дві третини закладів громадського харчування досі не впровадили НАССР. І що головне – не готові до цього впровадження. Хтось тільки вивчає питання, хтось просто не знає, з чого починати, а хтось і досі недооцінює серйозність перспектив. А вони таки серйозні», - каже Сергій Матяш.Експерт уточняє, що ігнорування вимог НАССР загрожує ресторанам як мінімум штрафом і серйозним обмеженням власних можливостей (приміром, кафе заборонять реалізовувати тістечка, які печуться у когось вдома), або й навіть штрафами і закриттям.«За моїми спостереженнями, близько 70% луцьких ресторанів треба зробити серйозні зміни: оновити обладнання, переглянути схему закупівлі продуктів, абсолютно по-іншому організувати процес виробництва – і так далі. І тут перед рестораторами постає відразу кілька викликів. Головні з них два: оцінити витрати на впровадження системи НАССР, а також знайти професійних і порядних консультантів, які проведуть аудит стану справ і дадуть правильні рекомендації», - каже Сергій Матяш.* * *

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