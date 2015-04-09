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У Ковелі волонтери Корпусу Миру США проведуть бізнес-тренінг

У Ковелі волонтери Корпусу Миру США проведуть бізнес-тренінг
У Ковелі незабаром відбудеться чотириденний тренінг з розвитку професійних навичок. Загалом проведуть 8 захопливих годин.

Про це повідомляють у Ковельському центрі розвитку підприємництва на сторінці у Facebook.

Тренінги відбуватимуться 2, 4, 10 та 11 жовтня з 14:00 до 16:00 у Ковельському центрі зайнятості. Їх проведуть Еймі Шоу разом із Cassidy Cramton, Susie Qu та Colton Esplin.

Теми, з якими ознайомлять учасників: організаційний менеджмент, управління часом, маркетингові стратегії, створення Powerpoint презентацій, соціальні мережі як інструмент для бізнесу та багато іншого.

Зазначають, після закінчення навчання, кожен учасник отримає сертифікат за умови присутності протягом усіх чотирьох днів.

Спілкуватися будуть українською, тому мовний бар'єр не створить незручностей.

Подати заявку можна за цим посиланням.

У Ковелі волонтери Корпусу Миру США проведуть бізнес-тренінг

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Теги: волонтери Корпусу Миру США, Ковель, тренінг, власний бізнес
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