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В одному з районів Волині – карантин через бур'ян

В одному з районів Волині – карантин через бур'ян
У Горохівському районі на території смт Сенкевичівка на площі 2,4 га ввели карантинний режим через амброзію полинолисту.

Про це йдеться у розпорядженні Горохівської районної державної адміністрації.

Ухвалені фахівцями відповідні фітосанітарні заходи передбачають локалізацію та ліквідації вогнищ поширення амброзії на зазначених територіях.

Довідка:

Пилок амброзії викликає у людей захворювання - амброзійний поліноз або «сінну пропасницю». У період цвітіння амброзії від цього захворювання страждає величезна кількість населення. У людей втрачається працездатність, опухають слизові оболонки верхніх дихальних шляхів та очей, з’являється нежить і сльозотеча, чхання, підвищення температури, розвивається астма. Єфективних ліків проти цього захворювання поки що не існує.

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Теги: амброзія, карантин, Горохівський район
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