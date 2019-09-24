В одному з районів Волині – карантин через бур'ян





Про це йдеться у



Ухвалені фахівцями відповідні фітосанітарні заходи передбачають локалізацію та ліквідації вогнищ поширення амброзії на зазначених територіях.



Довідка:



Пилок амброзії викликає у людей захворювання - амброзійний поліноз або «сінну пропасницю». У період цвітіння амброзії від цього захворювання страждає величезна кількість населення. У людей втрачається працездатність, опухають слизові оболонки верхніх дихальних шляхів та очей, з’являється нежить і сльозотеча, чхання, підвищення температури, розвивається астма. Єфективних ліків проти цього захворювання поки що не існує.

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