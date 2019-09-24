В одному з районів Волині – карантин через бур'ян
Сьогодні, 14:20
У Горохівському районі на території смт Сенкевичівка на площі 2,4 га ввели карантинний режим через амброзію полинолисту.
Про це йдеться у розпорядженні Горохівської районної державної адміністрації.
Ухвалені фахівцями відповідні фітосанітарні заходи передбачають локалізацію та ліквідації вогнищ поширення амброзії на зазначених територіях.
Довідка:
Пилок амброзії викликає у людей захворювання - амброзійний поліноз або «сінну пропасницю». У період цвітіння амброзії від цього захворювання страждає величезна кількість населення. У людей втрачається працездатність, опухають слизові оболонки верхніх дихальних шляхів та очей, з’являється нежить і сльозотеча, чхання, підвищення температури, розвивається астма. Єфективних ліків проти цього захворювання поки що не існує.
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Про це йдеться у розпорядженні Горохівської районної державної адміністрації.
Ухвалені фахівцями відповідні фітосанітарні заходи передбачають локалізацію та ліквідації вогнищ поширення амброзії на зазначених територіях.
Довідка:
Пилок амброзії викликає у людей захворювання - амброзійний поліноз або «сінну пропасницю». У період цвітіння амброзії від цього захворювання страждає величезна кількість населення. У людей втрачається працездатність, опухають слизові оболонки верхніх дихальних шляхів та очей, з’являється нежить і сльозотеча, чхання, підвищення температури, розвивається астма. Єфективних ліків проти цього захворювання поки що не існує.
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