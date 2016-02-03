За місяць державний борг України зменшився на 500 мільйонів доларів

У серпні 2019 року державний борг України зменшився на 0,5 мільярда доларів — до 81,92 мільярда доларів.Про це повідомляє Громадське, посилаючись на дані Міністерства фінансів України.Так, станом на початок вересня 2019 року держава винна своїм кредиторам 81,92 мільярда доларів (у доларовому еквіваленті) або 2,067 трильйона гривень (у гривневому еквіваленті. При цьому власне державний борг складає 71,73 мільярда доларів. Решта боргу — державні гарантії.Більша частина державного боргу — борги перед зовнішніми кредиторами. Їм Україна винна 39,82 мільярда доларів. Внутрішнім позичальникам Україна винна 31,92 мільярда доларів.Більшість державних гарантій Україна видала перед зовнішніми кредиторами — на загальну суму 9,76 мільярда доларів. Решту 440 мільйонів доларів Україна надала у вигляді державних гарантій перед внутрішніми кредиторами.Протягом липня 2019 року розмір державного та гарантованого державою боргу України збільшився на 2,05 мільярда доларів.Нагадаємо, що за перші 8 місяців 2019 року Мінфін витратив на погашення державних боргів 262,7 мільярда гривень.У проєкті бюджету на 2020 рік передбачено зменшення розміру державного боргу у відсотках до валового внутрішнього продукту до 54,1%. У 2019 році він складає 62% від ВВП.