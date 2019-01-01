На Рівненщині 6 людей отруїлось кондитерськими виробами, купленими в магазині
Сьогодні, 09:45
У Рівненській області в п'ятницю, 27 вересня, зафіксували новий випадок групового харчового отруєння.
Про це повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України.
Шестеро людей, серед них двоє дітей, отруїлися кондитерськими виробами, придбаних в магазині «Калач» в місті Березне.
З них 4 госпіталізували в інфекційне відділення КНП «Березніська ЦРЛ» (3 дорослих та 1 дитина) та 2 лікуються амбулаторно (1 дорослий та 1 дитина).
Спеціалістами ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» проводиться епідрозслідування щодо з’ясуванню обставин виникнення спалаху.
До слова, це вже шосте у цьому році масове харчове отруєння на Рівненщині.
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Про це повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України.
Шестеро людей, серед них двоє дітей, отруїлися кондитерськими виробами, придбаних в магазині «Калач» в місті Березне.
З них 4 госпіталізували в інфекційне відділення КНП «Березніська ЦРЛ» (3 дорослих та 1 дитина) та 2 лікуються амбулаторно (1 дорослий та 1 дитина).
Спеціалістами ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» проводиться епідрозслідування щодо з’ясуванню обставин виникнення спалаху.
До слова, це вже шосте у цьому році масове харчове отруєння на Рівненщині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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