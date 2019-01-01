На Рівненщині 6 людей отруїлось кондитерськими виробами, купленими в магазині





Про це повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України.



Шестеро людей, серед них двоє дітей, отруїлися кондитерськими виробами, придбаних в магазині «Калач» в місті Березне.



З них 4 госпіталізували в інфекційне відділення КНП «Березніська ЦРЛ» (3 дорослих та 1 дитина) та 2 лікуються амбулаторно (1 дорослий та 1 дитина).



Спеціалістами ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» проводиться епідрозслідування щодо з’ясуванню обставин виникнення спалаху.



До слова, це вже шосте у цьому році масове харчове отруєння на Рівненщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівненській області в п'ятницю, 27 вересня, зафіксували новий випадок групового харчового отруєння.Про це повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України.Шестеро людей, серед них двоє дітей, отруїлися кондитерськими виробами, придбаних в магазині «Калач» в місті Березне.З них 4 госпіталізували в інфекційне відділення КНП «Березніська ЦРЛ» (3 дорослих та 1 дитина) та 2 лікуються амбулаторно (1 дорослий та 1 дитина).Спеціалістами ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» проводиться епідрозслідування щодо з’ясуванню обставин виникнення спалаху.До слова, це вже шосте у цьому році масове харчове отруєння на Рівненщині.

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