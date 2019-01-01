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На Рівненщині 6 людей отруїлось кондитерськими виробами, купленими в магазині

На Рівненщині 6 людей отруїлось кондитерськими виробами, купленими в магазині
У Рівненській області в п'ятницю, 27 вересня, зафіксували новий випадок групового харчового отруєння.

Про це повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Шестеро людей, серед них двоє дітей, отруїлися кондитерськими виробами, придбаних в магазині «Калач» в місті Березне.

З них 4 госпіталізували в інфекційне відділення КНП «Березніська ЦРЛ» (3 дорослих та 1 дитина) та 2 лікуються амбулаторно (1 дорослий та 1 дитина).

Спеціалістами ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» проводиться епідрозслідування щодо з’ясуванню обставин виникнення спалаху.

До слова, це вже шосте у цьому році масове харчове отруєння на Рівненщині.

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Теги: отруєння, Рівненщина
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