Волинянину, який обікрав 10 квартир, дали 4 роки тюрми





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Під час засідання суд встановив, що в квітні 2015 року обвинувачений, перебуваючи на території стрільбища в селі Великий Омеляник Луцького району незаконно з невстановленого досудовим розслідуванням місця переніс до квартири за місцем свого проживання боєприпаси: 150 патронів калібру 5,45х39 мм, 21 патрон калібру 7,62х39 мм.



Окрім того, з 8 квітня по 22 жовтня чоловік обікрав 10 квартир. Зазначено, що проникнення до приміщень відбувалося шляхом підбору ключа. Зокрема, злочинець викрадав побутову техніку, сумки, кошти, ювелірні прикраси та навіть ікони. Загальна сума викраденого становить понад 87 тисяч гривень.



Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та не оскаржував фактичних обставин злочинів.



Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині судили чоловіка, який проникав до квартир та обкрадав їх. Зокрема, він вчинив близько 10 злочинів, обікравши квартири на понад 87 тисяч гривень.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Під час засідання суд встановив, що в квітні 2015 року обвинувачений, перебуваючи на території стрільбища в селі Великий Омеляник Луцького району незаконно з невстановленого досудовим розслідуванням місця переніс до квартири за місцем свого проживання боєприпаси: 150 патронів калібру 5,45х39 мм, 21 патрон калібру 7,62х39 мм.Окрім того, з 8 квітня по 22 жовтня чоловік обікрав 10 квартир. Зазначено, що проникнення до приміщень відбувалося шляхом підбору ключа. Зокрема, злочинець викрадав побутову техніку, сумки, кошти, ювелірні прикраси та навіть ікони. Загальна сума викраденого становить понад 87 тисяч гривень.Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та не оскаржував фактичних обставин злочинів.Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки.

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