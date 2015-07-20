На Закарпатті стався землетрус





Про це пишуть



Згідно з даними обробки мережі сейсмічних станцій Відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України, 28 вересня в 15.43 зареєстровано землетрус.



Магнітуда по довжині записи MD = 2.0, а глибина гіпоцентру 3.8км.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Закарпатті в районі села Колочава зареєстрували землетрус.Про це пишуть Факти Згідно з даними обробки мережі сейсмічних станцій Відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України, 28 вересня в 15.43 зареєстровано землетрус.Магнітуда по довжині записи MD = 2.0, а глибина гіпоцентру 3.8км.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію