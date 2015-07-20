На Закарпатті стався землетрус
Сьогодні, 05:21
На Закарпатті в районі села Колочава зареєстрували землетрус.
Про це пишуть Факти.
Згідно з даними обробки мережі сейсмічних станцій Відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України, 28 вересня в 15.43 зареєстровано землетрус.
Магнітуда по довжині записи MD = 2.0, а глибина гіпоцентру 3.8км.
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Про це пишуть Факти.
Згідно з даними обробки мережі сейсмічних станцій Відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України, 28 вересня в 15.43 зареєстровано землетрус.
Магнітуда по довжині записи MD = 2.0, а глибина гіпоцентру 3.8км.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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