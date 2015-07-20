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На Закарпатті стався землетрус

На Закарпатті стався землетрус
На Закарпатті в районі села Колочава зареєстрували землетрус.

Про це пишуть Факти.

Згідно з даними обробки мережі сейсмічних станцій Відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України, 28 вересня в 15.43 зареєстровано землетрус.

Магнітуда по довжині записи MD = 2.0, а глибина гіпоцентру 3.8км.

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Теги: Закарпаття, землетрус
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