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У чергах на кордоні з Польщею – 110 автівок

У чергах на кордоні з Польщею – 110 автівок
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 30 версня стоять 110 автівок.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00
Республіка Польща:, “Устилуг” – 0, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” – 20
“Грушів” – 60, “Смільниця” – 0, “Шегині” – 0, “Краковець” – 30.

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Теги: черги, кордон, Польща
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Коментарі 1
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И откуда такая статистика? Меньше в вебкамеры нужно смотреть. Лучше бы доехали до таможни и увидели бы реальную картину дня.
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