На Волині оглядатимуть стан доріг та переїздів

Протягом жовтня на Волині триватиме комісійний огляд автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.Під час заходів спеціально створена комісія визначиться з необхідними обсягами ремонтних робіт та заходами з ліквідації недоліків в утриманні вулично-дорожньої мережі. Фіксуватимуть стан покриття проїзної частини, узбіч, тротуарів, забезпечення видимості, технічних засобів організації дорожнього руху, технічний стан автопавільйонів та систем поверхневого водовідведення.Комісія, яка складається з представників патрульної поліції, служби автомобільних доріг, комунальних організацій, облдержадміністрації, штабу техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій фіксуватиме виявлені недоліки в актах, а також має розробити і вжити заходів щодо їх ліквідації.Як зауважили у пресслужбі, особливу увагу приділять аварійно небезпечним ділянкам доріг, місцям концентрації ДТП, функціонуванню ліній зовнішнього освітлення, наявним засобам відеоспостереження за станом покриття, належному утриманню смуги відведення та стоянок і місць тимчасового відстою транспортних засобів.Крім того, перевірять готовність підрядних організацій до утримання доріг в зимовий період та готовність до експлуатації залізничних переїздів.