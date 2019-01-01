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Волиняни тріумфували на чемпіонаті України із самбо

Волиняни тріумфували на чемпіонаті України із самбо
У неділю, 29-го вересня, в Чорноморську Одеської області фінішував чемпіонат України серед чоловіків і жінок зі спортивного й бойового самбо. Волинь отримала одразу двох чемпіонів: від Володимира-Волинського – Романа Горошкевича, від Іванич – Мирослава Циголко.

В індивідуальному заліку у ваговій категорії понад 100 кг впевнену перемогу здобув житель Володимира-Волинського Роман Горошкевич, - пише Буг.

Турнір відбувався протягом двох змагальних днів. Змагання зібрали понад 300 спортсменів із 20-ти областей.

“Змагання проведені як завжди на високому рівні. Моя перемога показала, що можна продовжувати ще тренуватись і боротись щоб показувати хороший результат, ще щоб показати, що й у маленькому містечкові можна розвивати себе та й спорт загалом на досить високому рівні. Надалі планую навчати і ділитись своїми знаннями з дітьми, яких треную на базі спорткомплексу Олімп. (Якраз зараз проводиться набір учнів). Хочу подякувати Бровку Олександру за допомогу у підготовці до змагань, за його вольовий настрій до нових досягнень, який він передає іншим”, – ділиться враженнями Роман Горошкевич.


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Теги: самбо, чемпіонат України
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