У волинському місті з квартири викрали батареї опалення





Про це повідомили сайту



Правоохоронці інформують, що крадіжка трапилася у період з 19 до 30 вересня у квартирі, де ніхто не проживає. Власник помешкання помітив зникнення двох батарей опалення на 8 і 10 секцій, коли навідався до квартири.



Поліція встановила, що зловмисник потрапив у помешкання, відтиснувши вхідні двері.



Сума завданих збитків становить 300 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському з квартири викрали чавунні батареї опалення.Про це повідомили сайту «Княжий Град» у Володимир-Волинському відділі поліції.Правоохоронці інформують, що крадіжка трапилася у період з 19 до 30 вересня у квартирі, де ніхто не проживає. Власник помешкання помітив зникнення двох батарей опалення на 8 і 10 секцій, коли навідався до квартири.Поліція встановила, що зловмисник потрапив у помешкання, відтиснувши вхідні двері.Сума завданих збитків становить 300 гривень.

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