вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському місті з квартири викрали батареї опалення

У волинському місті з квартири викрали батареї опалення
У Володимирі-Волинському з квартири викрали чавунні батареї опалення.

Про це повідомили сайту «Княжий Град» у Володимир-Волинському відділі поліції.

Правоохоронці інформують, що крадіжка трапилася у період з 19 до 30 вересня у квартирі, де ніхто не проживає. Власник помешкання помітив зникнення двох батарей опалення на 8 і 10 секцій, коли навідався до квартири.

Поліція встановила, що зловмисник потрапив у помешкання, відтиснувши вхідні двері.

Сума завданих збитків становить 300 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, Володимир, чавунні батереї
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мешканці громади під Луцьком стали переможцями творчого проекту «СВОЇ»
Сьогодні, 14:39
Розповіли про стан потерпілих внаслідок отруєння чадним газом у Нововолинську
Сьогодні, 14:29
У волинському місті з квартири викрали батареї опалення
Сьогодні, 14:26
Кривава драма у Миколаєві: як німець переслідував і знущався над коханою
Сьогодні, 14:07
Лучанин потребує дороговартісного лікування: рідні просять про допомогу
Сьогодні, 13:43
Схожі новини
У селі на Волині обікрали магазин У селі на Волині обікрали магазин
13 вересень, 18:26
Винесли валюту: у волинському селі обікрали будинок Винесли валюту: у волинському селі обікрали будинок
13 вересень, 13:17
У Володимирі злодій обікрав будинок У Володимирі злодій обікрав будинок
09 вересень, 10:43
У Володимирі-Волинському злодій виніс із квартири ноутбуки та перукарське начиння У Володимирі-Волинському злодій виніс із квартири ноутбуки та перукарське начиння
23 серпень, 16:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нардепи отримали першу зарплату: хто скільки заробив у новій Раді
Сьогодні, 15:39
 0
Зима близько: що таке альтернативне паливо і «з чим його їдять» на Волині
Сьогодні, 15:35
 0
Лучани просять прибрати давно покинуту автівку, яка заважає проїзду
Сьогодні, 15:35
 0
Легкоатлетка з Луцька отримала орден від президента України
Сьогодні, 15:30
 0
У Луцьку виступить хор імені Верьовки
Сьогодні, 15:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿