2 жовтня – яке сьогодні свято і що обов'язково треба зробити у цей день
Сьогодні, 09:17
За народним календарем 2 жовтня – день Трохима і Зосими. Зосиму вважали покровителем бджіл, тому в цей день молилися йому, щоб він зберіг бджолині сім'ї і допоміг зібрати багато меду.
Час з 2 по 10 жовтня селяни називали "бджолиний дев'ятина", тому що саме в цей період бджолярі починали збирати мед і готували вулики на зимівлю невигідна, - пише Сьогодні.
Також 2 жовтня незаміжні хлопці і дівчата влаштовували Трохимові вечірки – зустрічі, під час яких молоді люди могли вибрати собі пару. Вважалося, що саме Трохим допомагає зустрітися коханим.
Прикмети на 2 жовтня
Журавлі високо і не поспішаючи летять – відповідно до прикмет осінь буде теплою.
2 вересня багато горобини – восени буде багато дощів.
Сьогодні потрібно обов'язково накрити багатий стіл, щоб господар був завжди добрим і ситим – тоді у нього і робота йти успішно.
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Час з 2 по 10 жовтня селяни називали "бджолиний дев'ятина", тому що саме в цей період бджолярі починали збирати мед і готували вулики на зимівлю невигідна, - пише Сьогодні.
Також 2 жовтня незаміжні хлопці і дівчата влаштовували Трохимові вечірки – зустрічі, під час яких молоді люди могли вибрати собі пару. Вважалося, що саме Трохим допомагає зустрітися коханим.
Прикмети на 2 жовтня
Журавлі високо і не поспішаючи летять – відповідно до прикмет осінь буде теплою.
2 вересня багато горобини – восени буде багато дощів.
Сьогодні потрібно обов'язково накрити багатий стіл, щоб господар був завжди добрим і ситим – тоді у нього і робота йти успішно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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