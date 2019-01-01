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2 жовтня – яке сьогодні свято і що обов'язково треба зробити у цей день

2 жовтня – яке сьогодні свято і що обов'язково треба зробити у цей день
За народним календарем 2 жовтня – день Трохима і Зосими. Зосиму вважали покровителем бджіл, тому в цей день молилися йому, щоб він зберіг бджолині сім'ї і допоміг зібрати багато меду.

Час з 2 по 10 жовтня селяни називали "бджолиний дев'ятина", тому що саме в цей період бджолярі починали збирати мед і готували вулики на зимівлю невигідна, - пише Сьогодні.

Також 2 жовтня незаміжні хлопці і дівчата влаштовували Трохимові вечірки – зустрічі, під час яких молоді люди могли вибрати собі пару. Вважалося, що саме Трохим допомагає зустрітися коханим.

Прикмети на 2 жовтня

Журавлі високо і не поспішаючи летять – відповідно до прикмет осінь буде теплою.
2 вересня багато горобини – восени буде багато дощів.

Сьогодні потрібно обов'язково накрити багатий стіл, щоб господар був завжди добрим і ситим – тоді у нього і робота йти успішно.

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Теги: 2 жовтня
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