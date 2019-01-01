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Смертельний виграш: чоловік вбив товариша через шахову партію

Смертельний виграш: чоловік вбив товариша через шахову партію
У Львові чоловік вбив свого товариша-пенсіонера через поразку у шаховій партії.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

82-річного пенсіонера знайшли мертвим у власній квартирі. Дідусь поплатився життям, бо постійно перемагав у шахи свого 33-річного опонента.

Чоловік пролежав у калюжі крові майже тиждень. Коли поліцейські опитали сусідів, то дізналися, що загиблий грав у шахи із 33-річним другом. За версією поліції, господар увесь час вигравав, і гостя це неабияк розлютило: він ухопив молоток і кількома ударами по голові забив пенсіонера до смерті.

Якщо слідство це підтвердить, то за умисне вбивство азартному гравцеві загрожуватиме до 15 років тюрми.

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Теги: Львів, убивство
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