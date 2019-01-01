Смертельний виграш: чоловік вбив товариша через шахову партію
Сьогодні, 00:14
У Львові чоловік вбив свого товариша-пенсіонера через поразку у шаховій партії.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
82-річного пенсіонера знайшли мертвим у власній квартирі. Дідусь поплатився життям, бо постійно перемагав у шахи свого 33-річного опонента.
Чоловік пролежав у калюжі крові майже тиждень. Коли поліцейські опитали сусідів, то дізналися, що загиблий грав у шахи із 33-річним другом. За версією поліції, господар увесь час вигравав, і гостя це неабияк розлютило: він ухопив молоток і кількома ударами по голові забив пенсіонера до смерті.
Якщо слідство це підтвердить, то за умисне вбивство азартному гравцеві загрожуватиме до 15 років тюрми.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.
82-річного пенсіонера знайшли мертвим у власній квартирі. Дідусь поплатився життям, бо постійно перемагав у шахи свого 33-річного опонента.
Чоловік пролежав у калюжі крові майже тиждень. Коли поліцейські опитали сусідів, то дізналися, що загиблий грав у шахи із 33-річним другом. За версією поліції, господар увесь час вигравав, і гостя це неабияк розлютило: він ухопив молоток і кількома ударами по голові забив пенсіонера до смерті.
Якщо слідство це підтвердить, то за умисне вбивство азартному гравцеві загрожуватиме до 15 років тюрми.
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